Herbalife Việt Nam đạt Chứng nhận Top 10 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam năm 2025 19/09/2025 09:40

(PLO)- Herbalife Việt Nam được Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam công nhận là thương hiệu danh tiếng thuộc Top 10 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam & Doanh nghiệp tiên phong đổi mới sáng tạo năm 2025.

Giải thưởng vinh danh các doanh nghiệp có bề dày thành tích phát triển, chất lượng vượt trội, tính cạnh tranh cao, thân thiện với môi trường và được người tiêu dùng tín nhiệm.

Chương trình Chứng nhận Nhãn hiệu nổi tiếng - Nhãn hiệu cạnh tranh được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2006 để hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam xây dựng tài sản sở hữu trí tuệ.

Để được công nhận giải thưởng, doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chí đánh giá theo Điều 75 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, bao gồm chứng minh năng lực cạnh tranh, quản lý chất lượng sản phẩm - dịch vụ hiệu quả và tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia cho biết: “Chúng tôi vinh dự và tự hào tiếp tục được Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam trao Chứng nhận Top 10 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam & Doanh nghiệp tiên phong đổi mới sáng tạo năm 2025. Sự công nhận này một lần nữa khẳng định sự tin tưởng và ủng hộ của khách hàng, công chúng và các bên liên quan đối với những nỗ lực và đóng góp của Herbalife trong việc góp phần nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc của con người và cộng đồng tại Việt Nam”.

Herbalife hoạt động tại Việt Nam từ năm 2009 và sẽ kỷ niệm 16 năm thành lập công ty vào năm nay. Hiện nay, Herbalife cung cấp 9 nhóm sản phẩm bao gồm: Nhóm hỗ trợ kiểm soát cân nặng, Nhóm hỗ trợ sức khỏe tim mạch, Nhóm hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa, Nhóm hỗ trợ sức khỏe xương khớp, Nhóm hỗ trợ tăng cường thị lực, Nhóm vận động và tăng cường sự tỉnh táo, Nhóm hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, Nhóm hỗ trợ sức khỏe cho mái tóc và làn da, và Nhóm hỗ trợ giúp ngủ ngon và thư giãn.