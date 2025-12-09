PVFCCo ra mắt sản phẩm DAP Phú Mỹ 09/12/2025 14:17

(PLO)- PVFCCo – Phú Mỹ chính thức ra mắt DAP Phú Mỹ, mở rộng danh mục sản phẩm và cung ứng nguồn phân bón chất lượng cao cho thị trường.

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – mã chứng khoán DPM, nhà sản xuất kinh doanh phân bón Phú Mỹ) chính thức công bố sản xuất thành công và đưa ra thị trường sản phẩm DAP Phú Mỹ, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược mở rộng danh mục phân bón chất lượng cao và chủ động nguồn cung phục vụ nông nghiệp Việt Nam.

Nhà máy NPK Phú Mỹ – “trái tim” của dây chuyền sản xuất DAP Phú Mỹ là nhà máy công nghệ hóa học hiện đại bậc nhất, cũng là nhà máy duy nhất tại Việt Nam hiện nay có khả năng sản xuất DAP, khẳng định năng lực làm chủ công nghệ và vị thế tiên phong của PVFCCo trong ngành phân bón.

Một trong những ưu điểm vượt trội và khác biệt nhất của DAP Phú Mỹ là hàm lượng kim loại nặng Cadimi (Cd) được kiểm soát ở mức rất thấp. Theo kết quả phân tích của lô sản xuất đầu tiên thì hàm lượng Cadimi đạt khoảng 0,25ppm, tức thấp hơn 50 lần so với quy chuẩn Việt Nam.

Đây là lời cam kết mạnh mẽ của Phú Mỹ trong việc bảo vệ sức khỏe đất, hạn chế tồn dư kim loại nặng, tạo ra nông sản an toàn và đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu khắt khe, phù hợp xu hướng nông nghiệp bền vững toàn cầu.

Công nghệ tạo hạt đặc biệt kết hợp với nguồn nguyên liệu tinh khiết giúp hạt phân tan nhanh và hoàn toàn trong điều kiện đủ ẩm, cùng với hàm lượng dinh dưỡng cao (P₂O₅ hữu hiệu 46% và Đạm tổng số 18%). DAP Phú Mỹ giúp cây trồng hấp thu dinh dưỡng nhanh, phát triển bộ rễ mạnh, kích thích mầm hoa, tăng năng suất và nâng cao chất lượng nông sản.

Từ tháng 12, Phú Mỹ đưa ra thị trường khoảng 3.500 tấn DAP Phú Mỹ, ưu tiên cung ứng cho khu vực miền Nam và miền Trung – Tây Nguyên, nơi nhu cầu lớn và vấn đề dư lượng Cadimi trong đất – nước đang là mối quan tâm của bà con và cơ quan chuyên môn.