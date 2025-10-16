NPK Phú Mỹ: Triệu tấn kết nối – Cho mùa bội thu 16/10/2025 14:21

Từ quý I/2018, những hạt NPK Phú Mỹ do PVFCCo - Phú Mỹ sản xuất đã ra đời

Trong chuỗi sự kiện nhân dịp Nhà máy NPK Phú Mỹ chính thức cán mốc 1 triệu tấn sản phẩm, ngày 14-10, Tổng công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ) tổ chức chương trình tiêu điểm “NPK Phú Mỹ: Triệu tấn kết nối – Cho mùa bội thu” với sự tham dự trực tiếp của hơn 400 khách hàng là cửa hàng, nông dân khu vực Tây Nam Bộ và đông đảo khách hàng theo dõi qua livestream trên fanpage của Phú Mỹ.

Trước đó, vào 7 giờ sáng ngày 30-9, Nhà máy NPK Phú Mỹ chính thức chạm mốc sản lượng 1 triệu tấn, là thành quả của 7 năm vận hành bền bỉ, đổi mới và sáng tạo, kết tinh của tri thức, công nghệ hiện đại và niềm tin của hàng triệu nông dân Việt Nam.

Ông Nguyễn Quang Sơn – Phó Giám đốc Nhà máy, cho biết Phú Mỹ luôn nỗ lực không ngừng để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của bà con nông dân. Đến nay, tổng công ty đã đa dạng hóa danh mục sản phẩm, trong đó Urê Phú Mỹ chiếm khoảng 40% thị phần và NPK Phú Mỹ chiếm 20% thị phần NPK hàm lượng cao trên cả nước.

Ông Nguyễn Phong Phú, cán bộ kinh doanh Phú Mỹ tại miền Tây Nam Bộ, bày tỏ niềm tự hào khi Nhà máy NPK đạt cột mốc 1 triệu tấn: “Con số ấy là minh chứng cho niềm tin của hàng triệu bà con nông dân cả nước dành cho sản phẩm NPK Phú Mỹ. Đó cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục đồng hành và phục vụ tốt hơn nữa”.

Nhà nông tiêu biểu Trần Văn Chung (tỉnh Trà Vinh) cũng kể lại câu chuyện của mình, ban đầu ông thử nghiệm 50% ruộng dùng NPK Phú Mỹ, 50% còn lại dùng loại phân cũ 3 màu. Kết quả, phần ruộng dùng NPK Phú Mỹ cây xanh bền, ít sâu bệnh, năng suất cao hơn hẳn. “Tôi thấy có 4 cái khoẻ: Khỏe thân vì không phải phối trộn, khoẻ cho cây, khỏe cho túi tiền vì giảm chi phí và bây giờ còn khỏe hơn vì được drone Phú Mỹ hỗ trợ bón phân miễn phí” Ông Chung nói.