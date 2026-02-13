Dấu ấn của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản TP.HCM 2025 13/02/2026 13:40

(PLO)- Năm 2025 được coi là năm bản lề, nhiều thách thức nhưng cũng là năm Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản TP.HCM ghi dấu ấn mạnh mẽ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trung tâm vừa phải thích ứng, điều chỉnh trước những thay đổi của quy định pháp luật nhằm đồng bộ hóa hệ thống biểu mẫu nghiệp vụ như hợp đồng, quy chế, biên bản, vừa thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy sau sáp nhập Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản số 2.

Trong bối cảnh đó, với tinh thần “Đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, tinh gọn, hiệu quả”, Trung tâm đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, qua đó đóng góp tích cực vào nguồn thu ngân sách TP.HCM.

. Trong công tác đấu giá tài sản, tổng giá khởi điểm của tài sản đưa ra đấu giá là 5.073.063.769.568 đồng. Tổng giá trị tài sản đấu giá thành đạt 5.635.039.020.181 đồng. Chênh lệch tăng so với giá khởi điểm lên tới 561.975.250.613 đồng (tăng 11,078 %).

. Công tác xây dựng hồ sơ năng lực được đặc biệt chú trọng. Số lượng hồ sơ năng lực tăng gấp 3 lần cùng kỳ để tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá, nhất là tại các địa bàn mở rộng như Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

. Về chuyển đổi số, Trung tâm đã chủ động tiếp tục thực hiện xây dựng đề án hệ thống đấu giá trực tuyến, kịp thời phối hợp với các đơn vị liên quan để khẩn trương đẩy nhanh tiến độ dự án. Hạ tầng CNTT, chữ ký số từng bước được chuẩn bị để phù hợp xu hướng chuyển đổi số của ngành Tư pháp.

. Về tổ chức bộ máy, số lượng viên chức, người lao động hiện nay tăng gấp đôi so với năm 2024; có trụ sở chính và trụ sở ở 02 khu vực; cơ bản đáp ứng nhu cầu để thực hiện nhiệm vụ trong năm 2026.

Có thể nói năm 2025, dù đối mặt khối lượng công việc gia tăng và áp lực một số mặt sau sáp nhập, nhưng Trung tâm đã "về đích sớm" nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Những kết quả đạt được là tiền đề vững chắc để Trung tâm tiếp tục phát triển trong năm 2026.