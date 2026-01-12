Amway lập ‘hattrick’ giải “Thương hiệu máy lọc nước nổi bật của năm” tại Tech Awards 2025 12/01/2026 13:53

(PLO)- Sản phẩm máy lọc nước New eSpring của Amway vừa được vinh danh với hạng mục “Thương hiệu máy lọc nước nổi bật của năm” tại Tech Awards 2025.

Giải thưởng là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực nghiên cứu và ứng dụng công nghệ của máy lọc nước New eSpring, đồng thời khẳng định vị thế của Amway trong việc giúp người tiêu dùng “Sống khỏe chủ động”.

Bà Ôn Minh Hằng, Phó TGĐ Amway Việt Nam nhận cúp và chứng nhận cho giải “Thương hiệu máy lọc nước nổi bật của năm”.

Giải thưởng “Thương hiệu máy lọc nước nổi bật của năm” tại Tech Awards 2025 đã khép lại một mùa giải rực rỡ của Amway Việt Nam, đánh dấu “hattrick” ấn tượng ngay trong năm đầu tiên tham dự sân chơi công nghệ này. Thành quả này đến từ chuỗi chiến thắng nổi bật ở các vòng trước:

● New eSpring được vinh danh trong hạng mục “Sản phẩm tôi yêu” với danh hiệu Máy lọc nước có công nghệ ấn tượng.

● Atmosphere Mini được người dùng lựa chọn trong hạng mục “Sản phẩm tôi yêu” với danh hiệu Máy lọc không khí có công nghệ màng lọc ấn tượng.

● New eSpring tiếp tục được ghi nhận và đánh giá cao tại Tech Awards 2025, “Thương hiệu máy lọc nước nổi bật của năm”.

Ở mùa giải năm nay, hạng mục máy lọc nước ghi nhận sự góp mặt của hàng loạt thương hiệu lớn, đại diện cho các công nghệ lọc mới và cạnh tranh mạnh mẽ ở nhiều phân khúc thị trường. Việc New eSpring nhận sự yêu thích từ hội đồng cho thấy sản phẩm không chỉ gây ấn tượng ở bề nổi mà đã chứng minh được chiều sâu công nghệ và chất lượng vận hành.

Chiến thắng cũng khẳng định Amway là một trong những thương hiệu tạo dấu ấn đậm nét tại Tech Awards 2025, thể hiện vị thế dẫn đầu trong phân khúc sản phẩm gia dụng và chiến lược đầu tư lâu dài vào công nghệ lọc nước và máy lọc không khí tiên tiến.

Sự yêu mến của công chúng là minh chứng cho chất lượng sản phẩm của Amway trên thị trường.

New eSpring được vinh danh nhờ các công nghệ lọc nước ấn tượng được xây dựng trên nền tảng phát triển sản phẩm trong 40 năm qua của các nhà khoa học Amway. Nhờ sự kết hợp mạnh mẽ giữa công nghệ bộ lọc tiên tiến và giải pháp giảm thiểu các loại vi khuẩn, vi rút hiện đại, New eSpring đạt chứng nhận từ các tổ chức quốc tế uy tín như NSF và WQA.

Bà Ôn Minh Hằng, Phó TGĐ Amway Việt Nam, chia sẻ: “Danh hiệu ‘Thương hiệu Máy lọc nước nổi bật của năm’ không chỉ ghi nhận nỗ lực nghiên cứu, phát triển của Amway toàn cầu, mà còn củng cố cam kết của chúng tôi trong việc mang đến những sản phẩm gia dụng tiên tiến, giúp các gia đình Việt thực hành lối sống khỏe chủ động. Thành công này sẽ tiếp tục là động lực để Amway mở rộng danh mục sản phẩm gia dụng theo hướng chất lượng – bền vững – dựa trên khoa học, đáp ứng đúng nhu cầu sống khỏe của người tiêu dùng hiện đại”.