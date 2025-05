Amway đứng top 6 ‘Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam 2025’ 26/05/2025 10:47

(PLO)- Amway Việt Nam vừa vinh dự nhận hai thành tựu nổi bật: Top 6 “Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam 2025” (Best Workplaces in Vietnam 2025) ở hạng mục doanh nghiệp vừa và chứng nhận “Nơi làm việc xuất sắc” (Great Place to Work Certification).

Danh hiệu này do Great Place To Work, tổ chức toàn cầu uy tín về văn hóa doanh nghiệp công nhận. Trong số 168 doanh nghiệp được xác nhận đạt chuẩn Great Place to Work tại Việt Nam năm nay, chỉ có 25 công ty xuất sắc nhất được vinh danh trong bảng xếp hạng “Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam 2025”. Trong số đó, Amway Việt Nam tự hào lần đầu tiên góp mặt trong bảng xếp hạng danh giá này và đặc biệt lọt vào top 6 ở hạng mục Doanh nghiệp vừa, khẳng định môi trường làm việc xuất sắc và văn hóa doanh nghiệp đáng tự hào.

Amway lần đầu lọt Top 6 “Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam 2025”.

Bảng xếp hạng danh giá này được xây dựng từ dữ liệu khảo sát ẩn danh của hơn 113.000 người lao động tại Việt Nam. Thông qua công cụ Trust Index độc quyền với 60 câu hỏi định tính và hai câu hỏi mở, Great Place To Work đo lường những giá trị cốt lõi tạo nên một nơi làm việc xuất sắc. Từ đó đo lường 3 mối quan hệ chính thúc đẩy trải nghiệm của người lao động tại nơi làm việc - mối quan hệ với các cấp quản lý, đồng nghiệp và công việc. Mỗi công ty tham gia khảo sát phải tuân thủ chương trình đánh giá chuyên sâu với các tiêu chí khắt khe về môi trường làm việc lý tưởng.

Theo kết quả khảo sát, 97% đội ngũ nhân sự Amway Việt Nam đánh giá đây là môi trường làm việc hàng đầu. Đặc biệt, công ty đạt 100% tiêu chí khảo sát (25/25), với 23 tiêu chí vượt 95%. Những con số này minh chứng cho hiệu quả của các chính sách nhân sự và phát triển văn hóa bền vững, lấy con người làm trọng tâm mà trong những năm vừa qua công ty đã không ngừng xây dựng và hoàn thiện.

Văn hóa doanh nghiệp và trải nghiệm của nhân viên luôn là nền tảng cho chiến lược phát triển bền vững của Amway tại Việt Nam. Amway Việt Nam xây dựng văn hóa cởi mở, hợp tác và minh bạch dựa trên giá trị cốt lõi và nguyên tắc “Nhà đồng sáng lập”. Nhờ đó, 97% nhân viên tin tưởng vào năng lực, đạo đức lãnh đạo.

Chính sách thu hút, đào tạo và phát triển, giữ chân nhân tài được triển khai đồng bộ và xuyên suốt quá trình làm việc của nhân viên. Nỗ lực này đem lại kết quả 98% nhân viên hài lòng với hoạt động đào tạo và cơ hội phát triển nghề nghiệp tại Amway.

Bên cạnh các chính sách phúc lợi, việc triển khai chương trình “Khỏe mạnh và Hạnh phúc - Better, Healthier You” với mục tiêu xây dựng thói quen vận động và dinh dưỡng lành mạnh nhận đã được 96% đánh giá tích cực từ nhân viên.

Ông Huỳnh Thiên Triều – Tổng Giám đốc Amway Việt Nam tại lễ trao giải.

Ông Huỳnh Thiên Triều, TGĐ Amway Việt Nam, chia sẻ: “Chứng nhận Best Workplace in Vietnam 2025 từ Great Place to Work là minh chứng cho cam kết của chúng tôi trong việc xây dựng một môi trường làm việc lấy con người làm trọng tâm, truyền cảm hứng và vững mạnh từ bên trong. Sự ghi nhận này là nguồn động lực to lớn để chúng tôi tiếp tục hành trình, tạo ra giá trị bền vững cho nhân viên, cộng đồng và xã hội”.