Hoàn thành sứ mệnh trồng 1 triệu cây, OMO đồng hành cùng người Việt kiến tạo tương lai xanh

Cột mốc ấn tượng này khẳng định sứ mệnh “Vì Việt Nam là nhà” của Unilever sau 30 năm hoạt động và phát triển tại Việt Nam nói chung, và tinh thần “Làm điều hay, ngại gì bẩn” của OMO nói riêng. Tiếp nối thành công đó, OMO cam kết trồng thêm 1 triệu cây xanh giai đoạn 2026 - 2030, hướng tới xây dựng di sản xanh bền vững cho thế hệ tương lai.
Đại diện đơn vị đồng hành cùng OMO trong hành trình 5 năm qua, ông Vũ Minh Lý - Phó Giám đốc Trung tâm truyền thông Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng chia sẻ: “Trong thời gian tới Bộ Nông nghiệp & Môi trường mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Unilever Việt Nam trong công tác bảo vệ môi trường, đóng góp vào chiến lược phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh”.