Hoàn thành sứ mệnh trồng 1 triệu cây, OMO đồng hành cùng người Việt kiến tạo tương lai xanh 28/11/2025 17:40

(PLO)- Sau 5 năm bền bỉ cùng chương trình “Hành động vì một Việt Nam xanh” - phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường - nhãn hàng OMO thuộc Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam đã chính thức hoàn thành mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh trên khắp cả nước, góp phần phủ xanh hàng vạn cánh rừng, phục hồi hệ sinh thái và lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường đến hàng triệu người Việt Nam.

Cột mốc ấn tượng này khẳng định sứ mệnh “Vì Việt Nam là nhà” của Unilever sau 30 năm hoạt động và phát triển tại Việt Nam nói chung, và tinh thần “Làm điều hay, ngại gì bẩn” của OMO nói riêng. Tiếp nối thành công đó, OMO cam kết trồng thêm 1 triệu cây xanh giai đoạn 2026 - 2030, hướng tới xây dựng di sản xanh bền vững cho thế hệ tương lai.

Đại diện đơn vị đồng hành cùng OMO trong hành trình 5 năm qua, ông Vũ Minh Lý - Phó Giám đốc Trung tâm truyền thông Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng chia sẻ: “Trong thời gian tới Bộ Nông nghiệp & Môi trường mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Unilever Việt Nam trong công tác bảo vệ môi trường, đóng góp vào chiến lược phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh”.