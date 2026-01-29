Nhà máy đạm Phú Mỹ xong bảo dưỡng tổng thể, vượt tiến độ hơn 4 ngày

Theo đó, kỳ bảo dưỡng tổng thể (BDTT) lần này được đánh giá là kỳ bảo dưỡng có quy mô và mức độ phức tạp lớn nhất từ trước đến nay, với hơn 5.500 hạng mục công việc, huy động trên 1.700 kỹ sư, chuyên gia, người lao động của Phú Mỹ, các đơn vị trong Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và các nhà thầu trong và ngoài nước.
Bên cạnh các hạng mục bảo dưỡng định kỳ, Nhà máy đồng thời lắp đặt, kết nối, tích hợp gần 20 hạng mục kỹ thuật quan trọng, nhiều hạng mục lần đầu thực hiện sau hơn 20 năm vận hành, nhằm nâng cao độ tin cậy thiết bị, tối ưu hiệu suất và chuẩn bị cho các dự án phát triển trong giai đoạn tới.
Đáng chú ý, trong đợt BDTT này phát sinh gần 500 đầu việc. Tuy nhiên, nhờ kinh nghiệm, sự chủ động trong tổ chức, điều hành và năng lực làm chủ công nghệ, các hạng mục phát sinh đều được dự phòng trước, đánh giá rủi ro và xử lý kịp thời, không ảnh hưởng đến tiến độ và an toàn chung. Trong suốt quá trình bảo dưỡng, công tác an toàn – sức khỏe – môi trường được kiểm soát nghiêm ngặt; Nhà máy không ghi nhận tai nạn lao động hay sự cố mất an toàn nào.
Chất lượng kỹ thuật các hạng mục được đánh giá cao, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí “An toàn – Chất lượng – Tiến độ – Hiệu quả”, và đặc biệt là rút ngắn được thời gian BDTT hơn 4 ngày so với kế hoạch, hoạt động trở lại vượt công suất, sớm có sản phẩm đưa ra thị trường.
Với việc hoàn thành xuất sắc kỳ BDTT và đưa Nhà máy quay lại hoạt động vượt tiến độ, vượt công suất, PVFCCo – Phú Mỹ đã lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng XIV thành công tốt đẹp, góp phần cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ và Tập đoàn Công Nghiệp Năng Lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) về việc chăm lo Tết cho các gia đình, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn, Phú Mỹ chính thức khởi động chương trình an sinh xã hội đặc biệt chào đón Xuân Bính Ngọ 2026. Với tổng ngân sách 13 tỉ đồng, chương trình sẽ trao tặng hơn 16.000 phần quà Tết thiết thực tại 23 tỉnh thành trên cả nước.
Nằm trong chuỗi hoạt động “Petrovietnam: Xuân Gắn kết - Tết Nghĩa tình”, chương trình Tết năm nay của PVFCCo – Phú Mỹ tiếp tục lan tỏa thông điệp nhân văn “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Quy mô chương trình năm nay trải rộng khắp ba miền Bắc - Trung - Nam, tập trung vào các địa bàn trọng điểm và các khu vực còn nhiều khó khăn. Cụ thể:
• Tại khu vực Tây Nguyên và miền núi phía Bắc: PVFCCo – Phú Mỹ dành nguồn lực lớn hỗ trợ các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Sơn La, Cao Bằng, Điện Biên...
• Tại khu vực Duyên hải và các thành phố lớn: Chương trình có sự hiện diện tại Hải Phòng, Đà Nẵng, TP.HCM, mang không khí Tết ấm áp đến với những lao động nghèo và các hoàn cảnh khó khăn nơi đô thị.
• Tại khu vực Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long: Các hoạt động trao quà được triển khai tại Tây Ninh, Cần Thơ, Vĩnh Long và nhiều địa phương khác.