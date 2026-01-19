Minh Đăng Group hợp tác đối tác Nhật Bản, mở rộng chiến lược hội nhập 19/01/2026 17:39

(PLO)- Trong bối cảnh quan hệ kinh tế Việt Nam – Nhật Bản tiếp tục được củng cố, thỏa thuận hợp tác giữa Minh Đăng Group và Choice Japan được kỳ vọng góp phần thúc đẩy xúc tiến thương mại, kết nối chuỗi cung ứng và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Ngày 16-1, tại TP.HCM, Tập đoàn Minh Đăng (Minh Đăng Group) và Choice Japan Co., Ltd. (Nhật Bản) đã ký kết thỏa thuận hợp tác. Đây được xem là bước tiến mới trong chiến lược mở rộng hợp tác quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời phản ánh xu hướng gia tăng liên kết giữa doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực thương mại và chuỗi cung ứng.

Ông Đào Đức Diễn, Tổng Giám đốc Minh Đăng Group (trái) và ông Okamoto Akihiro, Chủ tịch HĐQT Choice Japan (phải) ký kết thỏa thuận hợp tác.

Sau khi ký kết, hai bên sẽ phối hợp triển khai các hoạt động theo định hướng kết nối thị trường, tối ưu chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực triển khai thương mại. Việc hợp tác hướng tới mở rộng mạng lưới đối tác, khai thác hiệu quả các cơ hội kinh doanh trong bối cảnh nhu cầu dịch chuyển nguồn cung và nâng chuẩn chất lượng hàng hóa ngày càng rõ nét tại các thị trường phát triển.

Ông Đào Đức Diễn, Tổng Giám đốc Minh Đăng Group, cho biết việc ký kết với Choice Japan Co., Ltd. (Nhật Bản) là bước đi trong chiến lược, hướng tới gia tăng sản lượng xuất khẩu, đồng thời nâng tỷ trọng các sản phẩm thực phẩm giá trị gia tăng, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng theo thị trường quốc tế cũng như nhu cầu của các khách hàng chiến lược của Choice Japan tại các thị trường như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc,...

Trong khuôn khổ hợp tác, Choice Japan Asia Trading sẽ đảm nhiệm các hoạt động tìm kiếm khách hàng, ký kết hợp đồng xuất khẩu, tổ chức logistics và thực hiện thủ tục xuất khẩu theo từng đơn hàng, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả kết nối thương mại giữa doanh nghiệp Việt Nam và các thị trường quốc tế.