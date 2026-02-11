Yếu tố giúp Phú Quốc hút khách dịp Tết 11/02/2026 12:27

(PLO)- Phú Quốc thu hút khách nhờ thời tiết thuận lợi, hệ sinh thái nghỉ dưỡng đồng bộ cùng các dịch vụ giải trí cao cấp và công trình biểu tượng mới.

Những năm gần đây, Phú Quốc liên tục khẳng định vị thế là điểm đến hàng đầu của du lịch Việt Nam, đặc biệt vào dịp Tết Nguyên đán. Theo báo cáo của Sở Du lịch tỉnh An Giang, năm 2025, đặc khu Phú Quốc ước đón trên 8,1 triệu lượt khách, tăng 36,4% so cùng kỳ và vượt 12,2% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế ước đón gần 1,9 triệu lượt. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 43.879 tỷ đồng, tăng 104% so cùng kỳ, vượt 86,7% kế hoạch năm.

Dưới đây là những lý do chính khiến đảo Ngọc trở thành tâm điểm du lịch dịp Tết.

Hệ sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí đồng bộ

Hòn Mây Rút tại Phú Quốc. Ảnh: Traveloka

Một trong những lợi thế cạnh tranh lớn nhất của Phú Quốc là quy hoạch du lịch xuyên suốt từ Bắc đến Nam đảo, tạo nên hệ sinh thái "tất cả trong một" (all-in-one). Tại khu vực Bắc đảo, du khách có thể trải nghiệm tổ hợp quy mô lớn Corona Resort & Casino sở hữu các địa điểm như VinWonders, Safari hay thành phố không ngủ Grand World. Trong khi đó, Nam đảo lại gây ấn tượng với các công trình biểu tượng như Cầu Hôn (Kiss Bridge), thị trấn Địa Trung Hải hay tuyến cáp treo vượt biển dài nhất thế giới.

Sự phân bổ này giúp du khách dễ dàng thiết kế lịch trình đa dạng, không cần di chuyển quá xa, phù hợp với các gia đình đi du lịch nhiều thế hệ trong dịp Tết, nơi mỗi thành viên đều có không gian giải trí riêng phù hợp.

Nhiều dịch vụ giải trí cao cấp

Corona Resort & Casino là một trong những tổ hợp giải trí và nghỉ dưỡng hàng đầu Phú Quốc. Ảnh: Corona Resort & Casino.

Phú Quốc hiện là địa phương duy nhất tại Việt Nam sở hữu casino cho phép người Việt vào chơi hợp pháp chính thức (Casino Corona). Các điểm casino Hồ Tràm (TP.HCM) và Vân Đồn (Quảng Ninh) vừa đưa vào thí điểm từ cuối tháng 11-2025. Việc kết hợp giữa lưu trú 5 sao, ẩm thực quốc tế và giải trí tại casino tại Phú Quốc tạo nên chuỗi trải nghiệm thượng lưu, đáp ứng nhu cầu vui chơi mới của du khách trong kỳ nghỉ dài ngày.

Sự góp mặt của các thương hiệu quản lý khách sạn hàng đầu thế giới như Radisson Hotel Group, Wyndham Hotel Group, Marriott, InterContinental, Accor hay Rosewood tại đảo Ngọc cũng góp phần nâng tầm dịch vụ, biến Phú Quốc thành điểm đến nghỉ dưỡng quốc tế.

Thời tiết lý tưởng, cảnh quan thiên nhiên độc đáo

Khác với không khí lạnh và mưa phùn tại miền Bắc, Phú Quốc vào dịp Tết Nguyên đán thường bước vào giai đoạn đẹp nhất năm với nắng vàng, biển lặng và nước trong xanh. Điều kiện thời tiết này thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời như lặn ngắm san hô, câu cá hay tiệc tối bên bờ biển.

Bên cạnh các công trình nhân tạo, giá trị cốt lõi từ thiên nhiên như Vườn quốc gia Phú Quốc, Bãi Sao, Bãi Kem hay các hòn đảo nhỏ thuộc quần đảo An Thới vẫn được bảo tồn và khai thác bền vững. Sự giao thoa giữa vẻ đẹp hoang sơ và hạ tầng hiện đại giúp du khách tìm thấy sự cân bằng cho kỳ nghỉ đầu năm.

Hệ thống rừng phủ xanh phía Bắc đảo. Ảnh: Corona Resort & Casino

Giao thông thuận tiện, chính sách mở cửa

Việc khôi phục và mở rộng các đường bay quốc tế lẫn nội địa đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy lượng khách. Hiện nay, Phú Quốc không chỉ kết nối trực tiếp với các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, còn có các chuyến bay thẳng từ Hàn Quốc, Kazakhstan, Thái Lan và các nước châu Âu.

Chính sách miễn thị thực 30 ngày cho người nước ngoài tại Phú Quốc cũng là đòn bẩy quan trọng giúp lượng khách quốc tế tăng trưởng mạnh mẽ, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu du lịch. Du khách quốc tế đến không chỉ lấp đầy công suất phòng, còn tạo nên bầu không khí lễ hội đa văn hóa, sôi động trong những ngày Tết.​