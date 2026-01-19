Ngân hàng NCB khai trương chi nhánh tại Nha Trang 19/01/2026 10:14

Buổi lễ có sự tham dự của các lãnh đạo: tỉnh Khánh Hòa, Ngân hàng Nhà nước Khu vực 10, ngân hàng NCB, đối tác và đông đảo khách hàng. NCB chi nhánh Khánh Hòa có địa chỉ tại: 84A/4 Quang Trung, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đây cũng là chi nhánh giao dịch đầu tiên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa của ngân hàng NCB, bổ sung vào mạng lưới hoạt động tại 22 tỉnh, thành hiện có trên toàn quốc.

NCB chi nhánh Khánh Hòa tọa lạc tại vị trí đắc địa, nơi được xem là trung tâm hành chính - kinh tế của tỉnh Khánh Hòa. Đây là điểm quy tụ nhiều trụ sở các cơ quan và có mật độ dân cư đông đúc, sầm uất với tiềm năng phát triển cao. Trụ sở NCB Khánh Hòa được thiết kế với không gian hiện đại, thân thiện và đội ngũ nhân sự tận tâm, chuyên nghiệp.

Cắt băng khai trương NCB chi nhánh Khánh Hòa.

Với mô hình chi nhánh đa năng, NCB Khánh Hòa cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện, hiệu quả, tiên phong trên thị trường cùng trải nghiệm dịch vụ ngân hàng vượt trội, đáp ứng mọi nhu cầu dịch vụ ngân hàng cho cả khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh… như: Cho vay cá nhân, doanh nghiệp; Tài trợ cho vay mua nhà; Phát hành bảo lãnh; Huy động vốn; Chuyển tiền quốc tế; Mở tài khoản và hỗ trợ quản lý dòng tiền cho hộ kinh doanh và khách hàng trên địa bàn tỉnh…

Nhân dịp khai trương chi nhánh, NCB Khánh Hòa triển khai chương trình tri ân đặc biệt. Theo đó, khách hàng đến giao dịch gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 1 tháng trở lên tại NCB chi nhánh Khánh Hòa dịp này sẽ được tặng ưu đãi cộng thêm lãi suất hấp dẫn. Đồng thời, khách hàng cũng được tặng ngay quà hiện vật là áo mưa, mũ bảo hiểm, ô cầm tay hoặc bộ cốc 6 ly cao cấp của NCB tùy theo giá trị khoản tiền gửi.

Đặc biệt, khi gửi tiết kiệm từ 200 triệu đồng trở lên tại chi nhánh Khánh Hòa nói riêng và hệ thống NCB nói chung trong thời gian từ nay đến hết 28-2, khách hàng sẽ có cơ hội tham gia quay số trúng thưởng để "săn" voucher vé máy bay Sun PhuQuoc Airways trị giá 2 triệu đồng/voucher. Ngoài ra, 15 khách hàng có mức gia tăng số dư tiền gửi cao nhất trong thời gian từ 30-11-2025 đến 28-2-2026 sẽ được NCB gửi tặng voucher mua vàng lên đến 50 triệu đồng, như một món quà may mắn, tài lộc đầu năm mới.

Trụ sở giao dịch của chi nhánh NCB Khánh Hòa.

Loạt chương trình ưu đãi đặc biệt là lời tri ân NCB gửi tới khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn sử dụng dịch vụ tại ngân hàng, thể hiện cam kết đồng hành lâu dài cùng khách hàng trên hành trình hiện thực hóa các mục tiêu tài chính và kế hoạch tăng trưởng trong tương lai.

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) được biết đến là một trong những tổ chức tín dụng có sự chuyển mình mạnh mẽ và toàn diện trong những năm gần đây. Với việc không ngừng nâng cao năng lực tài chính, kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao và đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng và giải pháp công nghệ, quản lý dữ liệu tập trung, đầu tư nhiều dự án chuyển đổi số, NCB đã ghi nhiều dấu ấn ấn tượng và ngày càng được yêu thích trên thị trường

Năm 2025, NCB đã hoàn thành tăng vốn điều lệ lần thứ ba trong 4 năm liên tiếp, nâng tổng vốn điều lệ lên 19.280 tỷ đồng, đưa NCB vào nhóm ngân hàng có vốn điều lệ cao trên thị trường. Đồng thời, hoàn thành vượt mọi chỉ tiêu kinh doanh năm 2025 chỉ sau 9 tháng. Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra ngày 24-12-2025 vừa qua, NCB tiếp tục được thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2026 lên gần 29.280 tỷ đồng.

Việc thành lập chi nhánh đa năng đầu tiên tại Khánh Hòa không chỉ tiếp tục hiện thực mục tiêu mở rộng hoạt động của NCB tới các địa bàn tiềm năng cao, mà còn là lời cam kết luôn đồng hành cùng với sự phát triển chung của tỉnh, bám sát định hướng phát triển của tỉnh để cung ứng nguồn vốn và các giải pháp tài chính kịp thời, hiệu quả, góp phần vào sự tăng trưởng của kinh tế địa phương.