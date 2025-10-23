NCB được vinh danh Top 'Doanh nghiệp được yêu thích 2025' 23/10/2025 11:01

(PLO)- Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa được vinh danh tại 4 hạng mục giải thưởng trong khuôn khổ Chương trình “Doanh nghiệp yêu thích – Enterprise of Choice 2025”, khẳng định uy tín và môi trường làm việc hấp dẫn trong ngành tài chính ngân hàng.

Chương trình “Doanh nghiệp yêu thích – Enterprise of Choice 2025” là hoạt động thường niên do CareerViet phối hợp cùng Amco Vietnam tổ chức, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có thương hiệu nổi bật và được yêu thích do người lao động tại Việt Nam bình chọn. Đây là năm đầu tiên NCB tham gia khảo sát và đã xuất sắc ghi tên mình trong bảng xếp hạng uy tín, phản ánh sức hút thương hiệu nhà tuyển dụng ngày càng mạnh mẽ, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.

Ghi dấu ấn bằng những hạng mục giải thưởng ấn tượng

Theo Ban tổ chức, Chương trình “Doanh nghiệp yêu thích – Enterprise of Choice” năm nay thu hút hơn 88.000 người tham gia khảo sát, trong đó có tới 87% là nhân sự có kinh nghiệm và 25% giữ vị trí quản lý, đại diện cho người lao động đến từ hơn 6.700 doanh nghiệp hàng đầu tại 20 ngành nghề khác nhau. Kết quả khảo sát được đánh giá minh bạch, phản ánh khách quan góc nhìn của người lao động về môi trường làm việc, cơ hội phát triển và văn hóa doanh nghiệp.

NCB được vinh danh tại 4 hạng mục quan trọng Chương trình “Doanh nghiệp yêu thích – Enterprise of Choice” 2025 ngay lần đầu góp mặt.

Ngay trong lần đầu tiên góp mặt, NCB đã vượt qua hàng loạt tên tuổi lớn và được xướng tên ở 4 hạng mục quan trọng: Top 3 – Doanh nghiệp được nhân viên nội bộ yêu thích (Khối Doanh nghiệp lớn); Top 8 – Doanh nghiệp được yêu thích 2025 ngành Tài chính – Ngân hàng – Chứng khoán (Khối Doanh nghiệp lớn); Top 21 – Doanh nghiệp mang đến trải nghiệm ứng tuyển ấn tượng; Top – 32 Doanh nghiệp được yêu thích 2025 (Khối Doanh nghiệp lớn).

“Những doanh nghiệp thuộc Top Doanh nghiệp được yêu thích nhất năm 2025 không chỉ dẫn đầu về môi trường làm việc khi luôn chú trọng các tiêu chí như: luôn lắng nghe tiếng nói nhân viên, tạo dựng môi trường gắn kết, khơi dậy tinh thần cống hiến, thúc đẩy phát triển bền vững, lan tỏa sự khác biệt, mà còn sở hữu sức hút tuyển dụng mạnh mẽ”, đại diện CareerViet cho biết.

Con người là tài sản quý giá nhất của NCB

Theo đại diện NCB, con người luôn được xem là trụ cột chiến lược trong hành trình chuyển mình của ngân hàng. Những năm gần đây, NCB tập trung đầu tư nguồn lực vào con người, kiện toàn bộ máy nhân sự chất lượng cao và xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc với 6 trụ cột chính: chế độ đãi ngộ; cơ hội phát triển; văn hóa và môi trường; lãnh đạo khai mở; công việc lý tưởng và danh tiếng công ty.

NCB luôn xác định con người là tài sản quý nhất của ngân hàng.

Nhờ đó, NCB liên tục được các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế ghi nhận. Đặc biệt, ngân hàng đã ba năm liên tiếp (2023–2025) được Tạp chí HR Asia vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á – Best Companies to Work for in Asia”.

Chia sẻ về giải thưởng, bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung – Phó Giám đốc Khối Quản trị Nguồn Nhân lực NCB cho biết: “Giải thưởng doanh nghiệp được yêu thích không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng của NCB trong hành trình kiến tạo môi trường làm việc hạnh phúc, nơi cán bộ nhân viên NCB sống, làm việc và thụ hưởng những thành quả do mình làm nên, mà còn là động lực để tập thể NCB tiếp tục gắn bó, cống hiến và đóng góp vào sự phát triển chung”.

Cùng chia sẻ về nhân lực, ông Tạ Kiều Hưng – Tổng Giám đốc NCB khẳng định: “Tại NCB, chúng tôi kiên định với quan điểm con người là tài sản quý nhất của ngân hàng và là sức mạnh, động lực phát triển của NCB, làm nên thành công của ngân hàng. Cùng nhau, chúng tôi đang xây dựng một môi trường làm việc hạnh phúc, nơi mỗi người được vui sống và làm việc mỗi ngày, góp phần vào sự phát triển của NCB và cộng đồng”.

Không chỉ định hình một DNA nhân sự ngày càng sắc nét, NCB còn lan tỏa văn hóa doanh nghiệp dựa trên 5 giá trị cốt lõi “Trung thành – Tín nhiệm – Tận tâm – Tinh tế – Thăng hoa”. Đây là sợi chỉ đỏ làm nên bản sắc của NCB trên thị trường và gắn kết đội ngũ, khuyến khích sự khác biệt, thúc đẩy tinh thần học hỏi và làm nên chân dung người NCB thời kỳ mới: năng động, sáng tạo và tận tâm vì sứ mệnh chung.

Giải thưởng được trao tặng một lần nữa khẳng định chiến lược phát triển con người bền vững của NCB, một trong những yếu tố mang tính quyết định làm nên sự phát triển bứt phá của ngân hàng “nhỏ nhưng có võ” này trong năm 2025.