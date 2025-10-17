NCB hoàn thành vượt các chỉ tiêu kinh doanh 2025 sau 9 tháng 17/10/2025 20:31

Kết quả kinh doanh quý III và trong 9 tháng năm 2025 cho thấy bức tranh tăng trưởng ấn tượng của NCB, khi các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch cả năm đã đề ra tại Đại hội cổ đông tổ chức hồi tháng 3 năm nay. Đây có thể xem như “trái ngọt” của quá trình gần 5 năm NCB kiên định và quyết liệt triển khai đồng bộ hàng loạt giải pháp tái cấu trúc toàn diện và thực thi chiến lược mới với sự đồng hành của tổ chức tư vấn chiến lược hàng đầu thế giới.

Kinh doanh bứt phá, vượt kế hoạch cả năm chỉ sau 9 tháng

Theo thông tin từ NCB, ngân hàng tiếp tục ghi nhận hoạt động kinh doanh tích cực trong quý III-2025 khi thu nhập lãi thuần ước đạt hơn 685 tỷ đồng, tăng 150%; thu nhập từ hoạt động dịch vụ ước đạt hơn 62 tỷ đồng, tăng tới 370% so với cùng kỳ 2024. Kết thúc quý III, lợi nhuận toàn quý sau thuế của NCB ước đạt gần 190 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2025, lợi nhuận sau thuế của NCB ước đạt hơn 652 tỷ đồng, đánh dấu bước chuyển mình rõ nét và mạnh mẽ so với kết quả âm của cùng kỳ năm 2024. Các hoạt động kinh doanh cốt lõi vẫn là nguồn thu chính của NCB trong 9 tháng qua, khi tổng thu nhập lãi thuần ước đạt hơn 1.947,7 tỷ đồng, tăng trưởng 153% và thu nhập từ hoạt động dịch vụ ước đạt hơn 160,4 tỷ đồng, tăng trưởng 155% so với cùng kỳ 2024.

NCB về đích sớm và vượt kế hoạch kinh doanh 2025.

So với kế hoạch cả năm 2025, NCB đã chính thức cán đích và vượt kế hoạch kinh doanh chỉ sau 9 tháng. Trong đó, tổng tài sản tại 30-9-2025 ước đạt hơn 154.100 tỷ đồng, tăng 30% so với cuối năm 2024 và vượt kế hoạch 14%; huy động vốn (không bao gồm phát hành giấy tờ có giá) ước đạt gần 119.326 tỷ đồng và cho vay khách hàng ước đạt hơn 94.956 tỷ đồng, tăng lần lượt 24% và 33% so với cuối 2024 và vượt lần lượt 1% và 3% so với kế hoạch 2025 đã đề ra.

Với sự tham gia của đội ngũ quản trị, điều hành mới, kể từ năm 2021, NCB đã tái thiết và kiện toàn nội lực toàn diện, giải quyết căn bản các tồn đọng, khắc phục các vấn đề tồn tại, nâng cao hiệu quả hoạt động. Nhờ đó, năm 2025, ngân hàng đạt kết quả kinh doanh vượt trội, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay khách hàng cũng được kiểm soát tốt theo đúng lộ trình phương án cơ cấu lại (PACCL).

Mục tiêu tham vọng, tăng tốc trong giai đoạn mới

Những chuyển động rõ nét qua mỗi năm đã đưa NCB bước vào quỹ đạo tăng trưởng mới, tiến gần hơn tới mục tiêu “tái định nghĩa trải nghiệm ngân hàng thông qua tư duy đổi mới, sáng tạo, là trung tâm của sự đổi mới dịch vụ tài chính, tiên phong phát triển các sản phẩm dịch vụ trên nền tảng công nghệ tân tiến nhất, hướng tới trở thành ngân hàng có trách nhiệm với xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của cộng đồng mà NCB phục vụ” mà ngân hàng này đặt ra trong chiến lược mới.

NCB sẽ đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc và bước vào quỹ đạo tăng trưởng mới.

Tiếp nối đà tăng trưởng, NCB cho biết đang tiếp tục đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc. Hiện ngân hàng đang hoàn tất các bước cuối cùng để tăng vốn điều lệ thêm 7.500 tỷ đồng, lên 19.280 tỷ đồng trong năm 2025, sớm hơn so với lộ trình tại PACCL. Đây là lần tăng vốn thứ ba liên tiếp trong vòng 4 năm (2022–2025) của NCB, một minh chứng cho nỗ lực củng cố nền tảng tài chính vững mạnh, tạo dư địa mở rộng kinh doanh và phát triển bền vững của ngân hàng.

Song song đó, NCB đang đẩy nhanh quá trình xử lý các tài sản tồn đọng, tái cấu trúc lại danh mục đầu tư theo hướng gia tăng tài sản có sinh lời, tối ưu hiệu quả sử dụng vốn. Ngân hàng cũng tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng tín dụng, triển khai song song các biện pháp xử lý nợ hiệu quả bên cạnh việc nâng cao chất lượng tín dụng mới, thông qua việc tập trung vào khách hàng có năng lực tài chính minh bạch, hoạt động hiệu quả và ứng dụng số hóa trong công tác tín dụng, nhằm đảm bảo nguồn tăng trưởng tín dụng an toàn và bền vững.

Với những giải pháp hiệu quả, NCB hiện đang kiểm soát rất tốt chất lượng nợ, tỷ lệ nợ xấu đối với các khoản giải ngân mới được kiểm soát ở mức dưới 1%, chất lượng tín dụng cải thiện tích cực và danh mục tài sản sinh lời được mở rộng đáng kể.

Việc vượt kế hoạch kinh doanh sớm trong năm 2025 không chỉ là dấu mốc quan trọng của NCB trong hành trình tái cấu trúc toàn diện, mà còn mở ra giai đoạn tăng tốc mới, đó là giai đoạn NCB bứt phá phát triển trên quỹ đạo mới của riêng mình, hướng đến trở thành một trong những ngân hàng uy tín, cung cấp dịch vụ và giải pháp tài chính tiên phong trên thị trường và kiến tạo sự khác biệt, đổi mới, sáng tạo mang tính đột phá trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.