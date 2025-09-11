NCB đồng hành cùng doanh nghiệp Việt chuyển đổi số toàn diện 11/09/2025 10:35

(PLO)- Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) tiếp tục thể hiện vai trò “trợ lý tài chính số” đắc lực, hỗ trợ doanh nghiệp Việt chuyển đổi số toàn diện, bứt tốc kinh doanh những tháng cuối năm thông qua ứng dụng NCB iziMobiz vừa nâng cấp.

Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt và biến động không ngừng, số hóa công tác tài chính trở thành yêu cầu bắt buộc để doanh nghiệp duy trì lợi thế.

Số hóa tài chính, bước đệm để doanh nghiệp bứt tốc

Khảo sát của Cục Phát triển Doanh nghiệp năm 2024 cho thấy, 92% doanh nghiệp đã ứng dụng chuyển đổi trong hoạt động kinh doanh và vận hành, trong đó hơn 50% duy trì sử dụng thường xuyên để nâng cao hiệu quả. Nhiều đơn vị đang tìm kiếm những giải pháp số hóa toàn diện, vừa rút ngắn quy trình, vừa nâng cao hiệu quả quản lý.

“Dùng ngân hàng số rồi mới thấy công việc nhẹ nhàng hơn hẳn, không còn cảnh kè kè sổ sách giấy tờ, lại thoải mái xử lý giao dịch mọi nơi, mọi lúc”, chị Vân Hà (39 tuổi, Hà Nội), kế toán một công ty thương mại điện tử, chia sẻ. Chị ví von, công nghệ như “cánh tay nối dài” của kế toán, giúp việc rà soát sổ sách, đối chiếu số liệu hay lập kế hoạch tài chính đều trở nên đơn giản, gọn gàng, nhịp làm việc cũng vì thế mà trôi chảy hơn.

NCB dành tặng những phần quà thiết thực, tri ân tới các doanh nghiệp tin dùng NCB iziMobiz.

Trên ứng dụng ngân hàng số NCB iziMobiz mà chị Hà và công ty đang sử dụng, mọi tác vụ tài chính, từ quản lý dòng tiền, tra cứu thông tin, lập báo cáo tài khoản đến thanh toán hóa đơn, chuyển tiền định kỳ hay chi lương cho nhân viên đều được xử lý nhanh chóng, an toàn, bảo mật cao. Doanh nghiệp có thể lựa chọn đa dạng hình thức chuyển khoản, từ nội bộ, khác CIF, chuyển nhanh 24/7 liên ngân hàng chỉ trong vài giây hoặc qua kênh CITAD cho các giao dịch giá trị lớn.

Đáng chú ý, tính năng thiết lập chuyển tiền định kỳ giúp tự động hóa các khoản chi thường xuyên, đảm bảo thanh toán đúng hạn, giảm thiểu sai sót và áp lực cho bộ phận tài chính, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm cuối năm. Song song với đó, tính năng quản lý tài khoản trực quan bằng biểu đồ cho phép nhà quản lý theo dõi toàn cảnh thu – chi, từ đó, không bỏ lỡ bất kỳ tín hiệu nào để ra quyết định nhanh trong các tình huống quan trọng như điều chuyển vốn giữa các tài khoản hay chớp thời cơ mua nguyên liệu giá tốt chỉ trong tích tắc. Doanh nghiệp cũng có thể tra cứu tỷ giá và lãi suất ngay trên ứng dụng, từ đó tính toán chi phí, dự báo lợi nhuận và chọn kênh đầu tư phù hợp, sát với diễn biến thị trường.

Tối ưu dòng tiền nhàn rỗi, đảm bảo hiệu quả đầu tư

Không chỉ là kênh giao dịch hiệu quả, NCB iziMobiz còn là công cụ tối ưu dòng tiền và đầu tư sinh lời ổn định cho doanh nghiệp. Chỉ từ 10 triệu đồng, doanh nghiệp có thể bắt đầu kế hoạch đầu tư ngay trên NCB iziMobiz với tính năng mở hợp đồng tiền gửi online, kỳ hạn linh hoạt từ 1 đến 36 tháng, phù hợp nhu cầu và kế hoạch tài chính trong từng giai đoạn. Khách hàng còn được hưởng lãi suất ưu đãi hấp dẫn hơn so với gửi tại quầy, gia tăng hiệu quả sinh lời cho mỗi khoản đầu tư.

Điểm ưu việt là khả năng rút một phần tiền gửi khi cần vốn đột xuất, trong khi vẫn sinh lời từ nguồn tiền nhàn rỗi còn lại. Mọi thao tác mở, tất toán hay tra cứu hợp đồng đều được thực hiện nhanh chóng và bảo mật tuyệt đối ngay trên ứng dụng. Đây chính là lợi thế giúp doanh nghiệp vừa an tâm đầu tư, vừa duy trì khả năng xoay vòng vốn kịp thời.

Số hóa tài chính là bước đệm quan trọng để doanh nghiệp bứt tốc.

Trong bối cảnh nền kinh tế chuyển dịch nhanh theo hướng số hóa, NCB iziMobiz đang ngày càng khẳng định vai trò “trợ lý tài chính số” thiết yếu, đồng hành cùng doanh nghiệp trong từng bước quản lý và vận hành tài chính, nâng cao sức cạnh tranh và nhanh chóng thích nghi trước những biến động của thị trường.

Không ngừng nâng cấp, NCB iziMobiz cam kết đồng hành bền bỉ với doanh nghiệp Việt trên hành trình chuyển đổi số, hướng tới xây dựng môi trường tài chính hiệu quả, an toàn và minh bạch. Nhờ đó, các doanh nghiệp có thể vững tin mở rộng hoạt động và phát triển bền vững trong kỷ nguyên số đầy thách thức và cơ hội.

Đặc biệt, từ nay đến 31-12, doanh nghiệp đăng ký mới hoặc duy trì số dư cao và giao dịch thường xuyên trên NCB iziMobiz sẽ có cơ hội nhận quà tặng giá trị như vali doanh nhân, bình hút lộc Gốm Chu Đậu hay bộ ấm trà hoàng gia, trị giá đến 3 triệu đồng.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các sản phẩm dịch vụ của NCB, khách hàng có thể liên hệ các phòng giao dịch/chi nhánh của NCB trên toàn quốc hoặc Hotline (028) 38 216 216 - 1800 6166.