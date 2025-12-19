Manulife quyên góp hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung-Tây Nguyên bị lũ lụt 19/12/2025 15:11

(PLO)- Khoản đóng góp này đến từ đội ngũ nhân viên, đại lý và Tập đoàn Manulife, nhằm kịp thời hỗ trợ người dân miền Trung - Tây Nguyên khắc phục hậu quả trong đợt lũ lịch sử diễn ra vào tháng 11 vừa qua.

Trước đó, vào tháng 10, Manulife cũng đã quyên góp 1,5 tỷ đồng để hỗ trợ đồng bào miền Bắc bị bão lũ. Tất cả số tiền ủng hộ này đến từ sự đóng góp của tập thể nhân viên, đội ngũ tư vấn viên các kênh phân phối của Manulife Việt Nam và khoản đối ứng từ tập đoàn Manulife. Toàn bộ số tiền quyên góp đã được Manulife trao đến Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Đại diện Manulife Việt Nam trao số tiền quyên góp đến Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. (Ảnh: Hiền Hồ)

Bà Tina Nguyễn, TGĐ Manulife Việt Nam chia sẻ: “Thời gian qua, người dân đã hứng chịu nhiều đợt thiên tai xảy ra liên tiếp, gây ra những tổn thất lớn. Thông qua việc quyên góp và chi trả quyền lợi bảo hiểm, chúng tôi mong muốn mang đến sự hỗ trợ thiết thực và kịp thời, góp phần giúp người dân nhanh chóng khắc phục khó khăn, ổn định lại cuộc sống”.

Manulife còn cho biết đã tích cực liên hệ và phối hợp với đội ngũ đại lý tại địa phương để cập nhật thông tin khách hàng bị ảnh hưởng. Doanh nghiệp cam kết ưu tiên xử lý nhanh các quyền lợi bảo hiểm phát sinh từ khu vực chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, đảm bảo khách hàng sớm nhận được sự hỗ trợ tài chính cần thiết trong giai đoạn phục hồi.