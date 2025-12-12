Mondelez Kinh Đô lần thứ tư được vinh danh trong Top 100 Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam 12/12/2025 14:02

(PLO)- Công ty Mondelez Kinh Đô Việt Nam lần thứ tư được vinh danh trong Top 100 Doanh nghiệp phát triển bền vững trong lĩnh vực sản xuất thuộc Chương trình Đánh giá, Công bố Doanh nghiệp Bền vững tại Việt Nam 2025 (CSI 2025).

Chương trình do VCCI chủ trì tổ chức theo chỉ đạo của Chính phủ, nhằm thúc đẩy các thực hành bền vững trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Chương trình thu hút hơn 500 hồ sơ tham dự.

CSI 2025 đánh giá doanh nghiệp dựa trên hệ thống tiêu chí toàn diện thuộc bốn trụ cột: Kinh tế (I), Quản trị (G), Môi trường (E) và Lao động - Xã hội (S). Nhờ đáp ứng xuất sắc các tiêu chí trên, Mondelez Kinh Đô tiếp tục được ghi nhận là Doanh nghiệp phát triển bền vững trong Top 100 doanh nghiệp ngành sản xuất.

Theo đó, doanh nghiệp liên tục đầu tư mạnh mẽ vào các sáng kiến phát triển bền vững, chú trọng cải tiến quản trị và thúc đẩy đổi mới, tăng cường thực hiện các chương trình giảm phát thải và kinh tế tuần hoàn.

Đồng thời, doanh nghiệp xây dựng môi trường làm việc tiến bộ, đảm bảo phúc lợi, an toàn cho nhân sự và thực hiện nhiều hoạt động xã hội mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Ông Vaibhav Bhanchawat, Tổng giám đốc Mondelez Kinh Đô Việt Nam, chia sẻ: “Người tiêu dùng Việt Nam ngày càng mong đợi những sản phẩm được sản xuất theo cách có trách nhiệm với môi trường. Đây là động lực để chúng tôi không ngừng thúc đẩy phát triển bền vững trên toàn chuỗi giá trị.”

Việc tiếp tục được vinh danh tại CSI 2025 khẳng định chiến lược mà công ty kiên định theo đuổi: tạo ra tăng trưởng gắn liền với giá trị bền vững cho môi trường, người lao động và cộng đồng. Ông cam kết, Mondelez Kinh Đô sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào đổi mới và triển khai các sáng kiến có tác động dài hạn, nhằm mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam những sản phẩm chất lượng, được sản xuất theo cách ngày càng bền vững hơn.