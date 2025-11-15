FE CREDIT: 15 năm gắn kết con người, kiến tạo giá trị 15/11/2025 18:02

(PLO)- Trong 15 năm qua, FE CREDIT khẳng định vị thế dẫn đầu không chỉ qua những con số ấn tượng mà còn nhờ sức mạnh từ con người và văn hóa doanh nghiệp.

Tinh thần “kề vai sát cánh”, niềm tự hào của mỗi thành viên đã gắn kết hàng chục ngàn con người khắp cả nước, tạo dựng giá trị bền vững cho doanh nghiệp.

15 năm cùng bạn, cùng đi để cùng lớn

Trên hành trình phát triển với sứ mệnh tiên phong đổi mới, mang các sản phẩm tài chính tiêu dùng đến hàng triệu người dân Việt Nam, FE CREDIT (thành viên trong hệ sinh thái tài chính Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng) không chỉ tập trung vào tăng trưởng kinh doanh, đầu tư công nghệ, mở rộng hạ tầng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn chú trọng đến xây dựng văn hóa nội bộ, nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ nhân viên.

Tháng 11-2025, FE CREDIT kỷ niệm 15 năm thành lập. Đây là dịp để gần 13.000 thành viên cùng nhìn lại hành trình đã qua, ghi nhận những cột mốc đáng tự hào và tri ân những đóng góp đã tạo nên thành công của doanh nghiệp, thông qua chuỗi hoạt động “FE CREDIT: 15 năm cùng bạn – Cùng đi để cùng lớn”.

FE CREDIT tạo dựng văn hóa doanh nghiệp: tôn trọng, gắn kết và không ngừng phát triển. (Ảnh: FE CREDIT)

Tại FE CREDIT, mỗi nhân viên không chỉ là người lao động mà còn là người kiến tạo, là hạt nhân giữ lửa cho doanh nghiệp. Môi trường làm việc tại đây được xây dựng để phát triển năng lực và trao cơ hội thăng tiến.

Chính sự kết hợp giữa chuyên môn, tinh thần đồng đội và tôn trọng giá trị cá nhân giúp công ty tạo dựng nội lực vững chắc, chinh phục thử thách và tiến xa trên thị trường tài chính tiêu dùng.

Tuần lễ sinh nhật FE CREDIT mang đến niềm vui nhờ chuỗi hoạt động sôi nổi. Từ ly cà phê ấm áp do các quản lý trực tiếp pha chế trong chương trình “Khi sếp là Barista” đến không khí gần gũi, rộn ràng của “Cà phê gắn kết”. Các thành viên – dù làm việc tại văn phòng hay ngoài thị trường đều có cơ hội gặp gỡ, sẻ chia và kết nối.

Điểm nhấn còn là cuộc thi “Tự hào là FECers” nơi cá nhân và phòng ban thể hiện sự sáng tạo, tinh thần đội nhóm và niềm tự hào khi là một phần của FE CREDIT. Chuỗi sự kiện mang đến không khí vui tươi, hào hứng và tăng gắn kết nội bộ.

Nhân viên chia sẻ những kỷ niệm khi làm việc tại FE CREDIT. (Ảnh FE CREDIT)

Nhiều nhân viên chia sẻ, các hoạt động tạo cơ hội để đồng nghiệp, quản lý và nhân viên hiểu nhau hơn, đồng thời tiếp thêm năng lượng tích cực và tinh thần đồng đội. Những trải nghiệm nhỏ nhưng ý nghĩa cũng góp phần xây dựng văn hóa gắn kết, để mỗi người cảm thấy bản thân là một phần của “ngôi nhà chung” FE CREDIT.

Trưởng thành cùng hành trình phát triển của FE CREDIT

Trong 15 năm qua, FE CREDIT không chỉ là nơi tạo ra giá trị kinh tế mà còn là nơi vun đắp những giá trị về con người, nuôi dưỡng tình yêu công việc và khơi nguồn cảm hứng cho mỗi thành viên viết nên những câu chuyện sự nghiệp của chính mình.

Với chị Phạm Lan Phương Hân - Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng có 9 năm gắn bó cùng FE CREDIT là cơ hội để tích lũy kiến thức và kinh nghiệm mỗi ngày. Chị Hân chia sẻ, một trong những yếu tố giúp chị có những bước tiến quan trọng trong sự nghiệp là việc thay đổi tư duy về chăm sóc khách hàng.

“Tôi may mắn vì luôn có sự đồng hành từ quản lý và đội nhóm. Từ việc chỉ đơn thuần chăm sóc khách hàng bằng nụ cười (mô hình Smile), Trung tâm Dịch vụ Khách hàng đã phát triển và chuyển sang mô hình Heart – từ trái tim đến trái tim, thể hiện bước chuyển mình mạnh mẽ với tư duy ‘lấy khách hàng làm trọng tâm’, hướng đến những trải nghiệm sâu sắc, nhân văn và bền vững”, chị Hân chia sẻ.

Trong khi đó, với Huỳnh Lê Bảo Nguyên (Trung tâm Tiếp thị và Truyền thông), 4 tháng gắn bó cùng tổ chức không phải là khoảng thời gian dài nhưng đã mang đến cho Nguyên cơ hội trải nghiệm, tham gia vào những dự án lớn tại một công ty tài chính tiêu dùng hàng đầu Việt Nam.

“Bên cạnh việc học hỏi chuyên môn, điều khiến tôi ấn tượng là văn hóa làm việc cởi mở, nơi các ý tưởng được lắng nghe và hỗ trợ. Mỗi ngày tại FE CREDIT là một trải nghiệm mới, thúc đẩy tôi học hỏi và hoàn thiện bản thân”, Nguyên chia sẻ.

FE CREDIT chú trọng xây dựng văn hóa gắn kết qua các hoạt động nội bộ. (Ảnh: FE CREDIT)

Câu chuyện gắn bó lâu dài và quá trình trưởng thành của chị Phương Hân, hay tinh thần nhiệt huyết của thế hệ trẻ như Bảo Nguyên, là minh chứng cho giá trị cốt lõi: Mỗi cá nhân đều quan trọng và mọi đóng góp đều được trân trọng.

Nhìn về tương lai, FE CREDIT tiếp tục giữ vững cam kết xây dựng môi trường làm việc tôn trọng, sáng tạo, nơi mỗi người đều được trao cơ hội. Cùng nhau, đội ngũ FE CREDIT sẽ viết tiếp những chương mới, kiến tạo thành công bền vững.