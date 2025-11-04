TKV: Mức tiền lương bình quân tháng 10 tăng 6,4% 04/11/2025 16:21

(PLO)- Tháng 10, hoàn lưu bão số 11 (Matmo) gây ra mưa bình quân tại một số khu vực rất lớn, ngập lụt đã làm ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và tiêu thụ than, khoáng sản của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

TKV vừa có báo cáo sản xuất kinh doanh 10 tháng năm 2025. Trong tháng 10 năm 2025, than nguyên khai sản xuất của TKV ước thực hiện 3,0 triệu tấn, bằng 102,9% kế hoạch; lũy kế 10 tháng đầu năm ước đạt 32,5 triệu tấn, bằng 105,7% so với cùng kỳ.

Than sạch sản xuất ước thực hiện 3,3 triệu tấn, lũy kế 10 tháng ước đạt 32,2 triệu tấn, bằng 103,8% so với cùng kỳ. Than nhập khẩu ước đạt 259 nghìn tấn, bằng 103,6% kế hoạch; lũy kế 10 tháng ước đạt 8,9 triệu tấn. Tiêu thụ ước đạt 3,0 triệu tấn than trong tháng 10; lũy kế 10 tháng ước đạt 36,7 triệu tấn.

TKV đã triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp đồng bộ, linh hoạt nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh tăng trưởng.

Nhờ đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ alumin, tận dụng tốt cơ hội của thị trường khi giá bán ở mức thuận lợi, tháng 10 năm 2025, sản xuất và tiêu thụ Alumin của TKV đạt kết quả cao, sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm khoáng sản trong tháng 10 tiếp tục duy trì ổn định. Sản xuất Alumina tháng 10 ước thực hiện 120 nghìn tấn, bằng 104,7% kế hoạch; lũy kế 10 tháng ước đạt 1,2 triệu tấn, bằng 103,2% so với cùng kỳ.

Tiêu thụ Alumina ước đạt 163,3 nghìn tấn, bằng 122,4% kế hoạch tháng; lũy kế 10 tháng đầu năm ước tiêu thụ 1,2 triệu tấn, bằng 102,4% so với cùng kỳ. Khai thác quặng bauxit tháng 10 ước đạt 580 nghìn tấn, lũy kế 10 tháng ước đạt 6,4 triệu tấn, bằng 108,4% cùng kỳ,...

TKV hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản theo kế hoạch điều hành, đã đưa doanh thu tháng 10 ước đạt 12,3 nghìn tỉ đồng, lũy kế 10 tháng ước đạt 136 nghìn tỉ đồng, bằng 100% so với cùng kỳ. TKV nộp ngân sách nhà nước tháng 10 ước nộp 1,3 nghìn tỉ đồng; lũy kế 10 tháng ước nộp 20,9 nghìn tỉ đồng.

Các hoạt động sản xuất trong tháng 10 duy trì ổn định, TKV cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra và đảm bảo việc làm và thu nhập của người lao động với mức tiền lương bình quân tháng 10 đạt 18,1 triệu đồng/người/tháng, tăng 6,4% so với kế hoạch. Công tác an ninh trật tự, an toàn được đảm bảo.

Dự kiến trong tháng 11 năm 2025, tình hình kinh tế - chính trị khu vực và thế giới tiếp tục có nhiều biến động khó lường, ảnh hưởng xấu đến thương mại toàn cầu và các ngành sản xuất trong nước cũng như với hoạt động SXKD của TKV.

Dự báo tháng 11 vẫn có thể xuất hiện bão, không thuận lợi cho hoạt động khai thác than - khoáng sản. Giá alumina giảm mạnh do cung lớn hơn cầu, tình hình tiêu thụ than còn tiếp tục gặp nhiều khó khăn...

TKV sẽ tiếp tục bám sát các chỉ tiêu kế hoạch, thực hiện nghiêm kỷ luật điều hành, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, quyết tâm, nỗ lực hoàn kế hoạch tiêu thụ than đầu năm và mục tiêu tăng trưởng theo chỉ đạo của Chính phủ.

Lãnh đạo TKV kiểm tra công tác sản xuất than.

TKV thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 11 với một số chỉ tiêu chính: Than nguyên khai sản xuất 3,35 triệu tấn. Than sạch sản xuất 3,75 triệu tấn. Kế hoạch tiêu thụ 4,7 triệu tấn than... Sản xuất 113 nghìn tấn Alumina; tiêu thụ dự kiến 109 nghìn tấn. Sản xuất 4,0 nghìn tấn tinh quặng đồng, tiêu thụ 2,5 nghìn tấn... Doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn tháng 11 dự kiến đạt 16,1 nghìn tỉ đồng.

Để hoàn thành nhiệm vụ tháng 11, mục tiêu quý IV và cả năm 2025 trong bối cảnh có nhiều thách thức đan xen, TKV chỉ đạo điều hành, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp.

Các giải pháp đó là tập trung nhân lực, thiết bị để tăng tối đa sản lượng than khai thác, tăng cường quản lý chặt chẽ các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đặc biệt quan tâm công tác tiêu thụ sản phẩm than, phòng chống mưa bão, đảm bảo an toàn lao động, an ninh trật tự và môi trường, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đáp ứng yêu cầu, mục tiêu.