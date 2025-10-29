Doanh nghiệp FDI khơi gợi niềm tự hào dân tộc qua hạt cốm xanh 29/10/2025 10:00

(PLO)- FDI không chỉ là dòng vốn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mà ngày càng thể hiện vai trò là cầu nối văn hóa. Khi những giá trị bản địa được tôn vinh qua sản phẩm, ẩm thực hay trải nghiệm tiêu dùng, đó cũng là lúc tinh thần hội nhập mang đến những giá trị khơi gợi niềm tự hào dân tộc.

Hành trình từ dòng vốn ngoại đến những giá trị mang bản sắc Việt

Trải qua hơn 30 năm, Việt Nam đã khẳng định vị thế là một trong những điểm đến FDI hấp dẫn nhất châu Á. Tính đến hết tháng 9-2025, cả nước ghi nhận hơn 523,3 tỷ USD vốn FDI lũy kế với khoảng 39.000 dự án còn hiệu lực.

FDI không chỉ mang đến nguồn vốn mà còn là cầu nối tri thức và công nghệ, giúp Việt Nam chuyển mình từ nền kinh tế nông nghiệp sang trung tâm sản xuất công nghệ cao của khu vực. Trong tháng 10-2025, doanh nghiệp FDI đóng góp 15,18 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu, chiếm hơn 78% tổng xuất khẩu cả nước, tập trung ở các nhóm hàng điện tử, thiết bị và điện thoại – tạo động lực lớn cho sản xuất, việc làm và ngân sách quốc gia.

Không chỉ dừng ở những con số, FDI còn góp phần làm phong phú đời sống văn hóa Việt. Nhiều doanh nghiệp quốc tế đã “cắm rễ” tại Việt Nam bằng việc hòa mình vào văn hóa bản địa, đồng hành cùng cộng đồng qua các chương trình vì trẻ em, giáo dục dinh dưỡng hay phát triển nông nghiệp bền vững.

Trong số đó, Orion Food Vina – doanh nghiệp FDI Hàn Quốc – là một câu chuyện tiêu biểu của sự gắn bó và thấu hiểu. Hơn 20 năm hiện diện tại Việt Nam, Orion không chỉ mang đến những thương hiệu quen thuộc như Chocopie, Custas, Marine Boy, Gouté, C'est bon, O’star, Swing, Kẹo dẻo Boom Jelly,… mà còn trở thành một phần ký ức tuổi thơ của hàng triệu người Việt. Mới đây, Orion tiếp tục lan tỏa tinh hoa văn hóa Việt qua sản phẩm mới làm từ hạt cốm xanh – biểu tượng của sự hòa quyện giữa tinh thần Hàn Quốc và bản sắc Việt.

Orion – hơn hai thập kỷ kiến tạo giá trị cùng Việt Nam

Bắt đầu hành trình tại Việt Nam từ năm 2005, Orion là doanh nghiệp FDI tiên phong đầu tư bài bản vào hạ tầng và con người. Với hai nhà máy hiện đại tại Bình Dương và Bắc Ninh, Orion xây dựng chuỗi sản xuất – phân phối – tiêu dùng khép kín, tạo việc làm cho khoảng 3.300 lao động (Tính đến tháng 10-2025) và mở rộng hợp tác với nhiều nhà cung ứng nội địa.

Với chiến lược “nội địa hóa để thấu hiểu người Việt”, Orion không chỉ đưa các sản phẩm toàn cầu gần hơn với khẩu vị Việt mà còn liên tục cải tiến công nghệ, phát triển các dòng “Made in Vietnam” đạt chuẩn xuất khẩu. Đến nay, sản phẩm Orion Việt Nam đã có mặt tại hơn 32 quốc gia, khẳng định năng lực sản xuất của doanh nghiệp FDI tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Orion còn tiên phong trong phát triển bền vững với các sáng kiến như “Bao Bì Hiền Lành” – hợp tác cùng PRO Việt Nam thúc đẩy tái chế bao bì, và “Khoai Tây Quê Hương” – hỗ trợ nông dân nâng cao giá trị nông sản Việt. Hành trình ấy thể hiện triết lý Orion: “Phát triển cùng Việt Nam – vì Việt Nam và cho Việt Nam”.

Hương vị Việt trở thành ngôn ngữ của niềm tự hào

Trong kho tàng ẩm thực Việt, hiếm có nguyên liệu nào mang nhiều tầng ý nghĩa như cốm – biểu tượng của sự sum vầy, lòng biết ơn và ước vọng đủ đầy, hiện diện trong từ mâm cỗ cưới hỏi, Tết Trung Thu đến những món quà biếu ngày mùa.

Từ sự thấu hiểu đó, Orion chọn cốm làm “linh hồn” cho dòng sản phẩm mới – không chỉ vì hương vị, mà còn như một tuyên ngôn tri ân văn hóa Việt. Để lan tỏa giá trị này, Orion tổ chức “Tinh Hoa Hội Cốm”, ra mắt các sản phẩm như Custas Kem Cốm Hà Nội, Bánh Gạo An Cốm Sen, Bống Bang Mochi Cốm Xanh Đậu Đỏ… mang đến trải nghiệm ẩm thực truyền thống trong không gian hiện đại, khơi dậy niềm tự hào cốm Việt trong thế hệ trẻ.

Tại “Tinh Hoa Hội Cốm”, Orion ứng dụng công nghệ hiện đại để tái hiện trọn vẹn hương cốm thanh khiết trong từng sản phẩm – từ kết cấu mềm đến giòn – mà vẫn giữ được hồn vị riêng.

Mỗi sản phẩm là một lát cắt tinh hoa bản địa: Custas Kem Cốm Hà Nội hòa quyện hai lớp nhân kem trứng và kem cốm trong chiếc bông lan mềm mịn; Bánh Gạo An Cốm Sen kết hợp gạo Japonica, hạt sen và cốm dẹp xanh giòn rụm; còn bánh Bống Bang Mochi Cốm Xanh Đậu Đỏ với kết cấu bốn lớp – bông lan, mochi, kem và đậu đỏ – đem lại trải nghiệm vừa quen vừa mới, gợi trọn hương cốm Việt trong cách thưởng thức hiện đại.