Đây là sự kiện cộng đồng do Công ty Phú Mỹ Hưng phối hợp cùng các UBND phường Tân Mỹ, Tân Hưng, Tân Thuận, Phú Thuận, Bình Đông; các xã Nhà Bè, Bình Chánh, Bình Hưng tổ chức.
Chương trình đi bộ từ thiện Đinh Thiện Lý lần thứ 21 dự kiến sẽ diễn ra vào sáng thứ Bảy, ngày 24-1-2026 tại khu Hồ Bán Nguyệt, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, phường Tân Mỹ, TP.HCM.
Hãy cùng đi bộ để san sẻ yêu thương với những mảnh đời còn khó khăn dịp Tết Bính Ngọ 2026, BTC chương trình đi bộ từ thiện Đinh Thiện Lý lần thứ 21 hy vọng sẽ tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ, đóng góp của quý doanh nghiệp, quý nhà hảo tâm…
Đăng ký tham gia, tài trợ, ủng hộ từ thiện vui lòng liên hệ: Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng: số 8 Hoàng Văn Thái, phường Tân Mỹ, TP.HCM; Điện thoại: (028) 3692 9999; Số tài khoản: 00111601013 - Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC. Đầu mối tiếp nhận: Thùy Vy - máy nhánh: 2311 – ĐTDĐ: 0943 000 350, Email: vynguyen@pmh.com.vn.