Cùng Phú Mỹ Hưng chung tay hỗ trợ người nghèo đón Tết 23/12/2025 18:21

(PLO)- Ra đời từ năm 2006, Chương trình đi bộ từ thiện Đinh Thiện Lý năm nay vừa tròn 21 năm và trở thành một điểm hẹn quen thuộc của tinh thần tương thân tương ái vào mỗi dịp Tết đến Xuân về.

Đây là sự kiện cộng đồng do Công ty Phú Mỹ Hưng phối hợp cùng các UBND phường Tân Mỹ, Tân Hưng, Tân Thuận, Phú Thuận, Bình Đông; các xã Nhà Bè, Bình Chánh, Bình Hưng tổ chức.

Poster Chương trình đi bộ từ thiện Đinh Thiện Lý lần thứ 21, năm 2026.

Chương trình đi bộ từ thiện Đinh Thiện Lý lần thứ 21 dự kiến sẽ diễn ra vào sáng thứ Bảy, ngày 24-1-2026 tại khu Hồ Bán Nguyệt, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, phường Tân Mỹ, TP.HCM.

Hãy cùng đi bộ để san sẻ yêu thương với những mảnh đời còn khó khăn dịp Tết Bính Ngọ 2026, BTC chương trình đi bộ từ thiện Đinh Thiện Lý lần thứ 21 hy vọng sẽ tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ, đóng góp của quý doanh nghiệp, quý nhà hảo tâm…