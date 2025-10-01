Trao học bổng Đinh Thiện Lý cho sinh viên vượt khó học giỏi 01/10/2025 10:56

(PLO)- Ngày 11-10 tới đây, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng và Quỹ Hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý sẽ tổ chức “Lễ trao học bổng Đinh Thiện Lý lần 23 và trao tài trợ năm 2025” tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), phường Tân Mỹ, TP.HCM.

Năm nay, Quỹ Đinh Thiện Lý sẽ trao 113 suất học bổng, với tổng giá trị gần 3,8 tỷ đồng, để hỗ trợ toàn bộ học phí trong năm học mới cho các sinh viên của 10 trường đại học, có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích học tập xuất sắc và tham gia tích cực các hoạt động cộng đồng.

Song song đó, thông qua Quỹ Đinh Thiện Lý, Công ty Phú Mỹ Hưng có kế hoạch trao 5 tỷ đồng học bổng cho các Quỹ, các Hội từ thiện, các Hội Khuyến học toàn quốc để các đơn vị này trao tặng học bổng tại địa phương.

Học bổng Đinh Thiện Lý tiếp thêm động lực cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, chăm ngoan, hiếu học.

Trong 20 năm qua, Công ty Phú Mỹ Hưng và Quỹ Đinh Thiện Lý đã trao tặng khoảng 125.878 suất học bổng vừa trực tiếp vừa gián tiếp, với tổng số tiền gần 160 tỷ đồng, cho các học sinh, sinh viên vượt khó, con em dân tộc thiểu số, trẻ em khuyết tật, mồ côi… nhằm hỗ trợ cho các em có điều kiện tiếp tục học tập, nâng cao năng lực cũng như góp phần ươm mầm tài năng cho đất nước Việt Nam.