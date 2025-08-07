Đổi pin, sách cũ nhận quà tại Ngày hội Sống xanh Phú Mỹ Hưng 2025 07/08/2025 16:24

(PLO)- Hoạt động đổi pin, sách cũ nhận quà sẽ tiếp tục được triển khai tại Ngày hội Sống xanh Phú Mỹ Hưng lần 8, diễn ra từ 8 giờ đến 20 giờ, ngày 9-8-2025 tại Công viên Hồ Bán Nguyệt, phường Tân Hưng, TP.HCM.

Năm nay, người dân tham gia có thể mang đến pin cũ, sạc điện thoại, thiết bị điện tử, truyện tranh, sách thiếu nhi, đồ dùng học tập, đồ chơi cũ, chai nhựa, giấy... để đổi lấy các phần quà như bánh kẹo, móc khoá, chậu cây, đồ chơi, dụng cụ học tập...

Theo BTC, năm 2024, chương trình đã thu về khoảng 2.000 quyển sách giáo khoa và truyện cũ, cùng hơn 120 kg pin đã qua sử dụng từ người tham gia. Những con số này cho thấy sự lan tỏa mạnh mẽ của phong trào sống xanh, sống khỏe trong cộng đồng cư dân.

Đổi sách truyện cũ nhận quà tại Ngày hội 2024

Ngày hội Sống xanh Phú Mỹ Hưng là một sự kiện thường niên do Công ty Phú Mỹ Hưng tổ chức nhằm hưởng ứng phong trào sống xanh, sống khỏe, lan tỏa lối sống thân thiện với môi trường đến cộng đồng.

Ngoài hoạt động đổi pin, sách cũ lấy quà, Ngày hội Sống xanh Phú Mỹ Hưng 2025 còn nhiều hoạt động hướng đến môi trường khác như: làm đồ chơi từ vật liệu tái chế, khám phá hoạt động STEM phân loại rác, trải nghiệm sân chơi xe thăng bằng được làm rác thải nhựa, trang trí chậu cây… Chương trình mở cửa tự do, miễn phí chào đón khách tham gia.