Năm 2025, TKV đạt doanh thu hơn 161.000 tỉ đồng, nộp ngân sách 25.500 tỉ đồng 02/01/2026 14:40

(PLO)- Doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tháng 12 ước đạt 13,45 nghìn tỉ đồng; lũy kế năm 2025 ước đạt 161,04 nghìn tỉ đồng. Lợi nhuận hợp nhất toàn tập đoàn tháng 12 ước đạt 874 tỉ đồng; lũy kế năm 2025 ước đạt 7,66 nghìn tỉ đồng, bằng 225,1% kế hoạch năm.

Ngày 2-1, TKV phát thông tin sản xuất kinh doanh tháng 12 và năm 2025.

Theo đó, thời tiết tháng 12 thuận lợi cho các hoạt động sản xuất than, khoáng sản; nhu cầu thị trường của các sản phẩm khoáng sản trên thị trường quốc tế tiếp tục duy trì ở mức cao, đặc biệt là bạc, đồng nhôm...Các đơn vị tập trung đẩy mạnh nhịp độ sản xuất với khí thế quyết tâm hoàn thành cao nhất kế hoạch năm 2025. Hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn và các đơn vị đều hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch tháng đề ra.

Sản xuất than nguyên khai, than sạch tháng 12 hoàn thành vượt mức kế hoạch tháng, góp phần giúp TKV hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025, góp phần vào tăng trưởng của TKV, của tỉnh Quảng Ninh.

Cụ thể: Than nguyên khai ước thực hiện 2,7 triệu tấn; lũy kế năm ước đạt 38,4 triệu tấn, bằng 100,9% kế hoạch, bằng 102,1% cùng kỳ. Than sạch sản xuất tổng số ước thực hiện 3,55 triệu tấn; lũy kế năm ước đạt 38,85 triệu tấn, bằng 105,4% kế hoạch và bằng 101,1% so với cùng kỳ. Than tiêu thụ tháng 12 đạt 4,855 triệu tấn; cả năm 2025: 44,625 triệu tấn…

Doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn tháng 12 ước đạt 13,45 nghìn tỉ đồng; lũy kế năm 2025 ước đạt 161,04 nghìn tỉ đồng. Lợi nhuận hợp nhất toàn tập đoàn tháng 12 ước đạt 874 tỉ đồng; lũy kế năm 2025 ước đạt 7,66 nghìn tỉ đồng, bằng 225,1% kế hoạch năm và bằng 110,8% so với cùng kỳ, đạt 109,8% so với kế hoạch điều hành tăng trưởng. Nộp ngân sách nhà nước của TKV tháng 12 ước đạt 2,9 nghìn tỉ đồng; lũy kế năm 2025 ước đạt 25,5 nghìn tỉ đồng, bằng 102,0% kế hoạch năm và bằng 101,4% so với cùng kỳ.

Để hoàn thành nhiệm vụ tháng 1, tập đoàn và các đơn vị tiếp tục tổ chức sản xuất linh hoạt, tranh thủ thời tiết thuận lợi, đảm bảo an toàn về người, tài sản, đảm bảo an ninh trật tự. TKV đẩy mạnh công tác sàng tuyển, chế biến thu hồi than sạch từ than nguyên khai để đảm bảo sẵn sàng nguồn than phục vụ tiêu thụ và pha trộn than; Tiếp tục chuẩn hóa các kho cảng, dịch vụ logistic phục vụ cho việc nhập khẩu, pha trộn than,...