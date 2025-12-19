Năm 2025, Phú Mỹ ước doanh thu 16.300 tỉ đồng, vượt kế hoạch 19/12/2025 15:20

(PLO)- Năm 2025, Phú Mỹ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh. Đáng chú ý nhiều chỉ số vượt chỉ tiêu được giao, như sản lượng sản xuất NPK, tổng doanh thu hợp nhất...

Chiều ngày 17-12, Tổng Công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí (PVFCCo - Phú Mỹ) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và triển khai kế hoạch năm 2026.

Tại hội nghị, ông Phan Công Thành, Tổng Giám đốc PVFCCo cho biết, năm 2025 chịu tác động mạnh từ biến động kinh tế khu vực và thế giới.

Tuy nhiên nhờ sớm nhận diện các khó khăn, Đảng ủy đã ban hành các nghị quyết, chương trình hành động, chỉ đạo các cấp ủy, nhờ đó giữ vững ổn định và hiệu quả trong suốt năm 2025.

Kết quả, Phú Mỹ vẫn hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, đặc biệt đã hoàn thành vượt mức 4/4 chỉ tiêu kế hoạch quản trị và mục tiêu tăng trưởng doanh thu mà Tập đoàn giao.

Cụ thể, sản lượng sản xuất urê ước đạt hơn 885 nghìn tấn, bằng 110% kế hoạch; sản lượng sản xuất NPK ước đạt hơn 206 nghìn tấn, bằng 121% kế hoạch. Tổng doanh thu hợp nhất năm 2025 ước đạt 16.300 tỉ đồng, bằng 102% kế hoạch được giao.

Về kế hoạch năm 2026, ông Lê Ngọc Sơn, Tổng Giám đốc Petrovietnam đề nghị Ban lãnh đạo Phú Mỹ tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng công tác quản trị, điều hành sản xuất kinh doanh; kiểm soát nguồn hàng, tồn kho. Đồng thời, bảo đảm vận hành nhà máy; rút ngắn thời gian dừng máy bảo dưỡng tổng thể.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển các sản phẩm mới theo xu hướng nông nghiệp xanh. Song song đó, tăng cường công tác M&A gắn với kinh doanh quốc tế để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và các giai đoạn tiếp theo.

Mặt khác, đẩy mạnh đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài,…