Phú Mỹ đẩy mạnh xuất nhập khẩu phân bón, mở rộng thị trường và đa dạng hóa nguồn cung 13/08/2025 16:55

Ngày 13-8, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – mã chứng khoán DPM, nhà sản xuất và kinh doanh phân bón Phú Mỹ) cho biết hiện đang triển khai công tác giao nhận lô hàng xuất khẩu 45.000 tấn Đạm Phú Mỹ hàng xá sang Ấn Độ – một trong những thị trường tiêu thụ phân bón lớn và giàu tiềm năng nhất thế giới.

Phú Mỹ xuất khẩu lô hàng 45.000 tấn Đạm Phú Mỹ hàng xá sang Ấn Độ.

Đây là đơn hàng có giá trị cao nhất từ đầu năm 2025, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược đẩy mạnh xuất khẩu song song với mở rộng nhập khẩu, nhằm đa dạng hóa nguồn cung và tối ưu hiệu quả sản xuất – kinh doanh.

Tàu đã cập cảng và chính thức bắt đầu công tác giao nhận hàng. Theo kế hoạch, việc bốc dỡ sẽ được triển khai liên tục và dự kiến hoàn tất trước ngày 20-8-2025. Thương vụ này tiếp tục khẳng định năng lực sản xuất vượt trội, chuỗi cung ứng vận hành hiệu quả và chất lượng sản phẩm hàng đầu của thương hiệu Phú Mỹ trên thị trường quốc tế.

PVFCCo khẳng định, hoạt động xuất khẩu luôn được triển khai trên nguyên tắc ưu tiên đáp ứng đầy đủ nhu cầu thị trường nội địa và chỉ thực hiện khi mức giá, điều kiện thương mại mang lại hiệu quả cao hơn so với tiêu thụ trong nước. Nhờ đó, doanh nghiệp vừa đảm bảo cung ứng phân bón trong nước vừa tối ưu hóa giá trị gia tăng khi tham gia thị trường quốc tế.

PVFCCo định hướng ưu tiên xuất khẩu khi điều kiện giá cả và lợi nhuận đạt tối ưu.

Những năm gần đây, PVFCCo duy trì sản lượng xuất khẩu tăng trưởng ổn định, khẳng định uy tín và vị thế trên bản đồ phân bón toàn cầu. Từ đầu năm 2025 đến nay, sản lượng Đạm Phú Mỹ xuất khẩu đã đạt 120.000 tấn, phản ánh nhu cầu bền vững từ các thị trường ngoài nước và tạo nền tảng thuận lợi cho các hợp đồng quy mô lớn.

Sau khi giữ vững thị phần tại các thị trường trọng điểm, PVFCCo định hướng ưu tiên xuất khẩu khi điều kiện giá cả và lợi nhuận đạt tối ưu, đặc biệt tập trung vào phân khúc khách hàng công nghiệp tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và Đài Loan – những thị trường yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt, giá trị gia tăng cao và hợp đồng ổn định dài hạn.

Song song với xuất khẩu, PVFCCo đẩy mạnh nhập khẩu phân bón, hóa chất và nguyên liệu quan trọng phục vụ sản xuất. Kali – mặt hàng Việt Nam không sản xuất được – là sản phẩm nhập khẩu chủ lực, bên cạnh SA, DAP, NPK, phân bón hữu cơ, H₃PO₄, H₂SO₄… Từ đầu năm 2025, PVFCCo đã nhập khoảng 240.000 tấn phân bón và hóa chất, vừa đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định, vừa đa dạng hóa nguồn cung, nâng cao năng lực sản xuất và doanh thu.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, PVFCCo đạt sản lượng Đạm hơn 450.000 tấn và NPK hơn 111.000 tấn.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, PVFCCo đạt sản lượng Đạm hơn 450.000 tấn và NPK hơn 111.000 tấn (136% kế hoạch). Doanh thu đạt 9.421 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 890 tỉ đồng, tăng lần lượt 29,8% và 2,2% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, PVFCCo vừa được Forbes vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2025.

Theo đại diện PVFCCo, thành công này đến từ việc vận hành sản xuất an toàn – ổn định, mở rộng danh mục sản phẩm và thị trường, cùng việc nắm bắt hiệu quả các cơ hội xuất – nhập khẩu. Trong nửa cuối năm 2025, công ty sẽ tiếp tục kiểm soát chi phí, tối ưu hóa sản xuất, thực hiện bảo dưỡng tổng thể Nhà máy, phát triển các dòng sản phẩm mới (phân bón hữu cơ, phân bón sinh học, hóa chất) và đẩy mạnh xuất – nhập khẩu để hoàn thành vượt mức kế hoạch năm.