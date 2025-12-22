PV GAS khẳng định năng lực, hướng tới giai đoạn tăng trưởng mới 22/12/2025 21:10

(PLO)- Năm 2025 tiếp tục ghi dấu một năm thành công nổi bật của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) với nhiều kỷ lục lịch sử được thiết lập, qua đó khẳng định năng lực quản trị, sức chống chịu và nền tảng phát triển bền vững trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh.

Những kết quả này không chỉ tạo dấu ấn đặc biệt trong hành trình 35 năm hình thành và phát triển của PV GAS, mà còn đặt nền móng vững chắc cho giai đoạn tăng trưởng mới, hướng tới mục tiêu doanh nghiệp công nghiệp năng lượng tầm khu vực.

PV GAS mới đây đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2025; tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, triển khai kế hoạch năm 2026.

Dấu ấn tăng trưởng nổi bật trong bối cảnh nhiều thách thức

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc PV GAS Phạm Văn Phong cho biết, năm 2025 diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, áp lực chuyển dịch năng lượng ngày càng rõ nét, các động lực tăng trưởng truyền thống dần thu hẹp. Tuy nhiên, PV GAS không chỉ giữ vững ổn định mà còn bứt phá mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả mang tính đột phá.

Lãnh đạo Petrovietnam và lãnh đạo PV GAS tham dự Hội nghị Người lao động năm 2025; tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, triển khai kế hoạch năm 2026.

Hoạt động kinh doanh tiếp tục khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng chủ lực của PV GAS, với sự mở rộng rõ nét ở cả thị trường trong nước và quốc tế. Mảng kinh doanh LPG/LNG duy trì đà tăng trưởng mạnh, trong đó hoạt động kinh doanh quốc tế nổi lên như một trụ cột mới, phản ánh bước chuyển quan trọng trong định hướng phát triển ra thị trường toàn cầu.

Những kết quả ấn tượng của năm 2025 phản ánh sự đổi mới mạnh mẽ về tư duy, hành động quyết liệt và tinh thần đồng lòng của toàn hệ thống PV GAS. Trong đó, Tổng công ty đã triển khai thành công 4 đột phá lớn: Chuyển dịch mô hình kinh doanh; mở rộng mạnh mẽ thị trường kinh doanh quốc tế; tái cấu trúc bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; tăng cường quản trị, tối ưu chi phí và xử lý dứt điểm nhiều tồn tại kéo dài nhiều năm.

Năm 2025, toàn bộ các đơn vị thành viên của PV GAS đều hoạt động kinh doanh có lãi. Chi phí quản trị doanh nghiệp giảm 5% trong khi doanh thu tăng 27%, cho thấy hiệu quả rõ nét của công tác quản trị và tiết giảm chi phí. Thu nhập bình quân của người lao động ước tăng 21% so với năm 2024, góp phần củng cố niềm tin, động lực và sự gắn bó của đội ngũ nhân sự.

Định hướng chiến lược cho giai đoạn phát triển mới

Bước sang năm 2026, năm bản lề cho giai đoạn phát triển tiếp theo, PV GAS xác định yêu cầu phát triển bền vững không chỉ là tăng trưởng nhanh mà còn phải đi xa, đi chắc và có chiều sâu.

Đại diện lãnh đạo, người lao động PV GAS thực hiện nghi thức phát động thi đua hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.

Chủ tịch HĐQT PV GAS Nguyễn Thanh Bình chia sẻ trong giai đoạn tới, đặc biệt từ năm 2026, PV GAS sẽ triển khai đồng bộ chiến lược phát triển, lấy sản xuất – vận hành làm trung tâm, đầu tư làm nền tảng, kinh doanh mở rộng thị trường làm động lực, tham gia sâu rộng và xuyên suốt vào toàn bộ chuỗi giá trị khí và LNG khép kín từ thượng nguồn đến hạ nguồn. Tổng mức đầu tư cho các dự án trọng điểm giai đoạn này dự kiến vượt 100 nghìn tỉ đồng, tạo bệ đỡ cho phát triển bền vững đến sau năm 2030, tầm nhìn 2050.

Ông Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, PV GAS đã xác định phương châm: Đổi mới - Bứt phá - Thích ứng – Cạnh tranh; cùng với việc áp dụng tư duy tích hợp, tư duy ngoài khuôn khổ, phi truyền thống, trên tinh thần “Nói ít, nghĩ nhiều, làm nhiều, tốc độ nhanh, hiệu quả cao”, là kim chỉ nam cho PV GAS; nghĩ sâu, quyết nhanh, làm lớn; với khát vọng thực hiện bằng được các mục tiêu được giao,...