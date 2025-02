Trung Quốc vẫn hạn chế xuất khẩu phân bón Urê, cơ hội cho Việt Nam 12/02/2025 12:22

Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, trong năm 2024, lượng phân bón vô cơ cơ bản đã sản xuất được 4,570 triệu tấn, tăng 11% so với năm 2023. Lượng phân bón hữu cơ sản xuất được 1,5 triệu tấn, tương đương so với năm 2023.

Ngoài ra, hàng năm Việt Nam phải nhập thêm vài triệu tấn phân bón vô cơ. Tính riêng trong năm 2024, chúng ta nhập 5,3 triệu tấn phân bón các loại với trị giá 1,71 tỉ USD. So với năm 2023 thì tăng 27,2% về khối lượng và tăng 21% về giá trị. Giá nhập khẩu bình quân năm 2024 đạt 326 USD/tấn, giảm 4,9% so với năm 2023.

Trong đó, SA là loại phân bón nhập khẩu nhiều nhất với 1,3 triệu tấn, tăng 20% so với năm 2023; Kali 985 ngàn tấn, tăng 33%, DAP 597 ngàn tấn, tăng 49%. Các thị trường nhập khẩu chủ yếu lần lượt là Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc.

Năm 2024, nguồn cung phân bón dồi dào, lượng tiêu thụ tăng nhẹ. Ảnh: HÀ LAN

Tính riêng tháng 1-2025, Việt Nam nhập khẩu phân bón các loại đạt 460 ngàn tấn và 138 triệu USD, tăng so với cùng kỳ năm 2024. Giá nhập khẩu bình quân ước đạt 301 USD/tấn, giảm 18,4%.

Năm 2024, lượng phân bón tiêu thụ đạt 9,4 triệu tấn (tăng 15% so với năm 2023). Như vậy, có thể thấy nguồn cung phân bón dồi dào, cả nhập khẩu và sản xuất đều tăng so với năm trước và hoàn toàn đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất trong nước.

Lý do khiến lượng phân bón tiêu thụ năm 2024 tăng là do nhu cầu tăng. Yếu tố này được thúc đẩy bởi giá nông sản tăng đáng kể so với năm 2023. Đặc biệt đối với giá một số sản phẩm cây công nghiệp như hạt tiêu, cà phê, cao su, hạt điều đều tăng mạnh lên mức kỷ lục và duy trì ở mức cao đến cuối năm.

Về xuất khẩu, hàng năm Việt Nam xuất khẩu đạt trên 1 triệu tấn phân bón. Năm 2024, lượng xuất khẩu này đạt 1,727 triệu tấn với giá trị 710 triệu USD, tăng trên dưới 10% so với 2023. Xuất khẩu phân bón Urê đứng đầu với 720 ngàn tấn, DAP 240 ngàn tấn, NPK 335 ngàn tấn.

Giá các loại phân bón trên thị trường thế giới và Việt Nam trong năm 2024 nhìn chung đều có xu hướng giảm, ngoại trừ giá DAP thế giới tăng.

Trong đó, giá Kali thế giới/Kali Việt Nam có mức giảm lớn nhất 20-33% so với năm 2023, trong khi giá các loại còn lại giảm từ 1- 27%. Ngoại trừ giá DAP thế giới năm 2024 bình quân đã tăng 1-5% so với năm 2023.

Theo đánh giá của Bộ NN&PTNT, đầu năm 2025, Trung Quốc vẫn áp dụng chính sách hạn chế xuất khẩu phân bón Urê. Thông tin hiện có cho thấy chính sách này sẽ không nới lỏng trước tháng 6, 7-2025.

“Sự thắt chặt xuất khẩu của Trung Quốc sẽ đem lại cơ hội cho các nhà sản xuất Việt Nam tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu sang các thị trường trong khu vực như Hàn Quốc, Philippines” - Bộ NN&PTNT nhận định.