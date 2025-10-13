Phú Mỹ Hưng và Quỹ Đinh Thiện Lý trao tặng học bổng gần 8,8 tỷ đồng 13/10/2025 16:42

(PLO)- Sáng ngày 11-10, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng và Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Đinh Thiện Lý đã tổ chức “Lễ trao học bổng Đinh Thiện Lý lần 23 và trao tài trợ năm 2025”.

Tại buổi lễ, Công ty Phú Mỹ Hưng và Quỹ Đinh Thiện Lý đã trao gần 8,8 tỷ đồng (bao gồm học bổng trực tiếp và gián tiếp).

Đối với học bổng trực tiếp, năm nay, có 113 suất với tổng số tiền gần 3,8 tỷ đồng để hỗ trợ toàn bộ học phí trong một năm học cho các sinh viên của 10 trường đại học có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích học tập xuất sắc và tham gia tích cực các hoạt động cộng đồng. Việc hỗ trợ toàn bộ học phí trong một năm là sự đổi mới của Học bổng Đinh Thiện Lý 2025, nhằm giúp các sinh viên được nhận học bổng thêm phần an tâm về chi phí, tập trung tốt hơn cho việc học tập. Đặc biệt, giá trị của từng suất học bổng năm nay không cố định mà tùy thuộc vào mức học phí của từng sinh viên đối với ngành, trường mà sinh viên đang theo học.

Đại diện Quỹ Đinh Thiện Lý trao học bổng cho sinh viên ĐH Bách khoa TP.HCM.

Nguồn kinh phí của phần học bổng này đến từ sự đóng góp của Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Đài Bắc tại TP.HCM, Tập đoàn Phú Mỹ Hưng Asia Holdings, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng, Công ty TNHH Tân Thuận, Tập đoàn Tài chính Phú Hưng, Công ty TNHH Xây dựng Trung Quốc (Đông Nam Á), Công ty CP CX Technology Việt Nam, Trường Quốc Tế Nam Sài Gòn (SSIS), Công ty Liên doanh Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Nam Sài Gòn, Ngân hàng Trung Quốc (Bank of China), Ngân hàng Thương mại Taipei Fubon, Ngân hàng Thương mại & Tiết kiệm Thượng Hải (Shanghai Bank), Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), Ngân hàng Cathay United (CUB), Ngân hàng TNHH Indovina, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB), Ngân hàng SinoPac, Ngân hàng Hua Nan, Ngân hàng Mega ICBC, Ngân hàng First Commercial Bank, Ngân hàng CTBC (China Trust Bank), Công ty TNHH MTV TMDV Cuộc Sống Mới (New Life), Công ty CP Viễn thông ACT cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm khác.

Đối với học bổng gián tiếp, thông qua Quỹ Đinh Thiện Lý, Công ty Phú Mỹ Hưng tài trợ 5 tỷ đồng để trao tặng cho các Quỹ, các Hội từ thiện bao gồm: Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, Quỹ học bổng Vừ A Dính, Quỹ Vì Người nghèo TP.HCM, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM, Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ mồ côi TP.HCM và các Hội Khuyến học thuộc các tỉnh, thành trên cả nước... Các Quỹ, các Hội từ thiện, Hội Khuyến học này sẽ thay mặt Quỹ Đinh Thiện Lý và Công ty Phú Mỹ Hưng xét chọn và trao tặng học bổng đến những HS-SV vượt khó, trẻ em khuyết tật, mồ côi, con em đồng bào dân tộc... tại địa phương.

Trao học bổng cho sinh viên ĐH Y Dược TP.HCM

Học bổng Đinh Thiện Lý là một trong nhiều chương trình hỗ trợ giáo dục mà Quỹ Đinh Thiện Lý triển khai trong nhiều năm qua. Sau 20 năm, Công ty Phú Mỹ Hưng và Quỹ Đinh Thiện Lý đã trao tặng khoảng 125.878 suất học bổng vừa trực tiếp vừa gián tiếp, với tổng số tiền gần 160 tỷ đồng, cho các học sinh, sinh viên vượt khó, con em dân tộc thiểu số, trẻ em khuyết tật, mồ côi… nhằm hỗ trợ các em có điều kiện tiếp tục học tập, nâng cao năng lực, góp phần ươm mầm tài năng cho đất nước.

Ngoài học bổng, Quỹ Đinh Thiện Lý còn thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ khác cho ngành giáo dục Việt Nam như chương trình “Tiến bước cùng IT”, cuộc thi “Thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử E-learning”, trao tặng Bộ kết nối kính hiển vi với máy vi tính, tổ chức Trại hè tiếng Anh, tài trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học…

Trao tài trợ cho các Quỹ, hội…

Đặc biệt từ năm 2021, Quỹ Đinh Thiện Lý bắt đầu triển khai thực hiện dự án mới mang tên “Thiên thần chậm bước”. Dự án này nhằm hỗ trợ các trường nuôi dạy trẻ khuyết tật tại khu vực ĐBSCL nâng cao chất lượng giáo dục cho hơn 1.000 trẻ em khuyết tật về khiếm thị, khiếm thính và khuyết tật phát triển. Đây là dự án lâu dài, được thực hiện từng bước từ liên kết đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên; xây dựng thư viện điện tử dành riêng cho trẻ em khuyết tật; nâng cấp cơ sở vật chất cho các trường nuôi dạy trẻ khuyết tật… Tính đến nay, sau 20 năm Quỹ Đinh Thiện Lý đã tài trợ hơn 242 tỷ đồng cho hoạt động giáo dục tại Việt Nam.

Trong lĩnh vực y tế, Quỹ Đinh Thiện Lý đã triển khai nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng như: xe lăn - xe lắc tình thương; xây dựng trạm y tế; đưa bác sĩ đi tu nghiệp tại Đài Loan; đưa bác sĩ tuyến trên về vùng sâu vùng xa khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo; hỗ trợ chi phí phẫu thuật tim, bàn tay, hở hàm ếch; tiếp nhận dụng cụ vật tư y tế tiêu hao từ tổ chức MEDSHARE (Hoa Kỳ) về trao tặng cho các cơ sở y tế trong nước… Bên cạnh đó, Quỹ còn tham gia hỗ trợ cộng đồng qua các chương trình xây dựng cầu, xây dựng nhà tình thương…

Như vậy, với tổng các chương trình về giáo dục, y tế và từ thiện xã hội nêu trên, sau 20 năm hoạt động, Quỹ Đinh Thiện Lý đã hỗ trợ cho cộng đồng hơn 543 tỷ đồng.