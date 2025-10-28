Amway Việt Nam đứng top 9 nơi làm việc xuất sắc hàng đầu châu Á qua khảo sát 28/10/2025 16:27

(PLO)- Ngày 27-10, Amway Việt Nam, lần đầu tiên nhận được chứng nhận cấp châu lục “Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu châu Á” và đang tiến vào vòng sâu hơn của chứng nhận “Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam 2025”

97% nhân viên khảo sát đánh giá Amway Việt Nam là nơi làm việc tuyệt vời

Dựa trên dữ liệu khảo sát bảo mật từ hơn 3,2 triệu tiếng nói và đại diện cho trải nghiệm của 7,5 triệu người lao động, danh sách năm nay tôn vinh các tổ chức tiên phong trong xây dựng sự tin cậy, tinh thần đổi mới, giá trị và khả năng lãnh đạo.

﻿ Amway Việt Nam lần đầu tiên giữ thứ hạng Top 9 - Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu châu Á.

Để được cân nhắc vào bảng xếp hạng, các công ty trước tiên phải được công nhận là “Nơi làm việc xuất sắc” tại quốc gia của mình bằng cách xuất hiện trong một hoặc nhiều danh sách Best Workplaces tại Bahrain, Trung Hoa Đại Lục (bao gồm Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan), Ấn Độ, Indonesia, Israel, Nhật Bản, Kuwait, Oman, Philippines, Qatar, Ả Rập Saudi, Singapore, Hàn Quốc, Sri Lanka, UAE và Việt Nam trong năm 2024 hoặc đầu năm 2025.

Amway được công nhận là một Nơi làm việc xuất sắc (Great Place to Work), với 97% nhân viên tham gia khảo sát đánh giá Amway là nơi làm việc tuyệt vời, vượt xa mức trung bình toàn cầu chỉ 59% của các công ty khác (theo nghiên cứu Gắn kết Nhân viên Toàn cầu 2021 của Great Place to Work). Đến năm 2025, Amway tiếp tục khẳng định vị thế này khi đạt 100% (25/25) tiêu chí với kết quả xuất sắc từ 92% nhân viên hài lòng trở lên, đặc biệt có đến 23/25 tiêu chí đạt từ 95% trở lên. Bên cạnh đó, chỉ số Năng lực của lãnh đạo và Hình ảnh và danh tiếng công ty cũng có kết quả ấn tượng lần lượt là 97% và 95%

Với nền tảng giá trị bền vững, chiến lược phát triển con người lấy nhân viên làm trung tâm và tầm nhìn hướng đến tương lai, Amway tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc kiến tạo môi trường làm việc xuất sắc, truyền cảm hứng và tạo dấu ấn mạnh mẽ tại khu vực châu Á cũng như trên toàn thế giới

Nhà phân phối và người lao động là trọng tâm phát triển

Với sứ mệnh toàn cầu là “Giúp mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn”, Amway Việt Nam hiện có đội ngũ gần 300 nhân viên làm việc tại 13 chi nhánh và văn phòng đại diện trên toàn quốc. Trên nền tảng tinh thần cộng tác, tin tưởng và trao quyền, công ty còn khuyến khích sự linh hoạt, tinh thần dám thay đổi và sẵn sàng chấp nhận thách thức để thích ứng với bối cảnh mới.

Trong chiến lược vận hành, Amway không chỉ tập trung đồng hành cùng đội ngũ nhà phân phối mà còn đặt người lao động là trọng tâm phát triển. Chính cách tiếp cận này đã giúp Amway Việt Nam đạt được những kết quả ấn tượng trong khảo sát nội bộ, với chỉ số Năng lực của lãnh đạo đạt 97% và Hình ảnh, danh tiếng công ty đạt 95%.

Một trong những tiêu chí nổi bật thể hiện sự hài lòng cao của nhân viên là Môi trường thân thiện, hỗ trợ (98%). Tại Amway, tinh thần hỗ trợ này được thể hiện rõ nét qua việc học tập không chỉ là một hoạt động mà còn là một phần trong ADN văn hóa doanh nghiệp. Lộ trình đào tạo được thiết kế phù hợp từ nhân viên, quản lý, cho đến nhân tài cấp cao, ở quy mô trong nước và khu vực.

Amway chú trọng hoạt động thể thao, hình thành thói quen sống lành mạnh.

Trong năm 2025, Amway Việt Nam đã triển khai hơn 260 chương trình đào tạo, học tập cho nhân viên nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, xây dựng lộ trình nghề nghiệp và thúc đẩy ứng dụng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) vào công việc hàng ngày.

Tiêu chí "Nhân viên cảm thấy được quan tâm, chăm sóc" đạt mức cao 96% là minh chứng rõ ràng cho chiến lược nhân sự lấy con người làm trọng tâm của Amway Việt Nam. Trong năm qua, công ty đã tập trung triển khai các hoạt động gắn kết nhằm kiến tạo một không gian làm việc xanh – khỏe – vui, nuôi dưỡng tinh thần đồng đội và lan tỏa năng lượng tích cực trong tổ chức.

Với chiến dịch “Tắt nhựa – Bật xanh văn phòng” thúc đẩy trách nhiệm xã hội và lối sống bền vững bằng cách khuyến khích nhân viên giảm thiểu rác thải nhựa và làm mới không gian làm việc. Chuỗi chương trình “Better & Healthier You”, bao gồm Buổi sáng dinh dưỡng và Cộng đồng thể thao đã góp phần quan trọng trong việc hình thành thói quen sống lành mạnh, giúp nhân viên đạt được sự cân bằng tối ưu về thể chất và tinh thần.