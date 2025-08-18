Amway Việt Nam: 6 năm vững vàng nơi làm việc tốt nhất Châu Á 18/08/2025 10:24

(PLO)- Amway Việt Nam lần thứ 6 khẳng định vị thế nơi làm việc hàng đầu khi vừa được vinh danh giải thưởng “HR Asia – Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025” do tạp chí HR Asia bình chọn.

Giải thưởng là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của Amway trong hành trình kiến tạo môi trường làm việc khỏe mạnh, hạnh phúc và lấy con người làm trọng tâm.

Với chủ đề năm 2025 “Multi-Generation Synergy – Sức mạnh đa thế hệ”, HR Asia Awards ghi nhận những tổ chức có khả năng thích ứng linh hoạt, quản lý hiệu quả sự đa dạng thế hệ, đồng thời tạo điều kiện để từng cá nhân, dù ở bất kỳ độ tuổi nào đều được lắng nghe, phát triển và đóng góp. Không chỉ tôn vinh nỗ lực nâng cao trải nghiệm làm việc, HR Asia Awards 2025 còn nhấn mạnh tầm quan trọng của tiếng nói nhân viên là yếu tố then chốt góp phần định hình nên một văn hóa doanh nghiệp bền vững và nhân văn.

Đây là lần thứ 6 Amway Việt Nam được vinh danh Nơi làm việc tốt nhất châu Á.

Giải thưởng năm nay quy tụ hơn 700 doanh nghiệp tham gia, với hơn 14.000 nhân viên hoàn thành khảo sát. Amway Việt Nam đã xuất sắc vượt qua quy trình đánh giá khắt khe của HR Asia Awards 2025, bao gồm: Khảo sát môi trường làm việc nội bộ với gần 70 câu hỏi theo mô hình T.E.A.M (Total Engagement Assessment Model) và phỏng vấn trực tiếp với Hội đồng cố vấn. Kết quả nổi bật với các điểm số trên thang điểm 5: 4.45 điểm CORE (nền tảng văn hóa và chiến lược), 4.61 điểm SELF (trải nghiệm nhân viên), và 4.69 điểm GROUP (gắn kết đội nhóm). Những con số này là minh chứng rõ nét cho cam kết bền bỉ của Amway trong việc kiến tạo môi trường làm việc tích cực, truyền cảm hứng và lấy con người làm trọng tâm.

Tại Amway, mọi người luôn được truyền cảm hứng để sống trọn tiềm năng của mình, một đại gia đình toàn cầu, nơi mọi người luôn đồng hành, cùng nhau trưởng thành và được trao quyền để tỏa sáng. Văn hóa ấy được dẫn dắt bởi “nguyên tắc cơ bản và Hành vi thể hiện giá trị cốt lõi”, được tích hợp sâu vào các quy trình trọng yếu như đánh giá hiệu suất, phát triển năng lực lãnh đạo, ghi nhận và tưởng thưởng. Song song đó, Amway cũng tập trung đầu tư và triển khai các chương trình phát triển con người toàn diện với nhiều sáng kiến nổi bật như: Cổng thông tin học tập đa nền tảng mang đến trải nghiệm học tập cá nhân hóa, Lễ hội học tập (Learning Festival) lan tỏa tinh thần học hỏi liên tục, và các chương trình đào tạo Lãnh đạo tiềm năng & tài năng khu vực APAC nhằm xây dựng đội ngũ kế thừa vững mạnh cho tương lai.

Đại diện Amway Việt Nam tại buổi lễ vinh danh.

Với 65% lực lượng lao động là nữ và 80% nữ giới giữ vai trò lãnh đạo cấp cao, cùng đội ngũ nhân viên trải rộng trên các thế hệ Gen X, Y, Z, Amway Việt Nam đã và đang thể hiện rõ cam kết trong việc xây dựng một môi trường làm việc đa dạng, hòa nhập và lấy con người làm trung tâm. Tại đây, mọi cá nhân không phân biệt giới tính, tuổi tác hay xuất thân đều được tôn trọng, an toàn và tự do bày tỏ quan điểm.

Thông qua các kênh giao tiếp minh bạch như chương trình “Ask Me Anything”, các buổi đối thoại mở và hệ thống khảo sát định kỳ, mọi ý kiến đều được lắng nghe và phản hồi nghiêm túc. Đồng thời, kênh phản ánh bảo mật EthicsPoint cũng giúp nhân viên an tâm lên tiếng khi cần thiết góp phần kiến tạo một môi trường làm việc tích cực, trung thực, cởi mở và đáng tin cậy.

Đặc biệt, chương trình đánh giá hiệu suất và phát triển năng lực cá nhân hàng quý không chỉ là công cụ quản trị nhân sự, mà còn là không gian trao đổi cởi mở giữa cấp quản lý và nhân viên. Tại đây, mỗi cá nhân đều được hỗ trợ xây dựng lộ trình phát triển riêng, gắn với những mục tiêu rõ ràng, cụ thể và thực tế.

Tinh thần đồng đội và sự gắn kết giữa các thành viên chính là yếu tố làm nên điểm số GROUP 4.69/5 ấn tượng trong khảo sát HR Asia Awards 2025 phản ánh môi trường làm việc nơi tinh thần cộng tác, kết nối và sẻ chia luôn được đề cao tại Amway Việt Nam.

Bên cạnh đó, chương trình Better, Healthier You cũng đóng vai trò quan trọng trong việc gắn kết nội bộ thông qua các hoạt động chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần và phát triển cá nhân toàn diện như: bóng đá, gym, yoga, chạy bộ, các buổi Health Talk và trải nghiệm sản phẩm dinh dưỡng Amway. Những hoạt động này không chỉ khuyến khích lối sống lành mạnh, mà còn góp phần tạo nên một tập thể gắn bó, đồng hành cùng nhau phát triển.

Theo khảo sát Văn hóa nội bộ tháng 4-2025, chỉ số Gắn kết doanh nghiệp tại Amway đạt mức 94% và luôn duy trì trên 90% từ năm 2020 đến nay. Mức độ hài lòng của nhân viên đối với môi trường làm việc cởi mở, an toàn, cũng như cơ hội phát triển, thăng tiến đều vượt 90%. Đặc biệt, 94% nhân viên tin tưởng rằng Amway là môi trường đặt tính tuân thủ và chính trực lên hàng đầu.

Giải thưởng lần này không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ, mà còn là động lực để Amway tiếp tục vun đắp một môi trường làm việc hạnh phúc, bền vững và tràn đầy cơ hội cho mọi thế hệ nhân viên.