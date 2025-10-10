TGĐ Amway Việt Nam nhận giải thưởng Doanh nhân xuất sắc châu Á 2025 10/10/2025 16:04

Đây là giải thưởng dành cho những doanh nhân xuất sắc, thể hiện phẩm chất lãnh đạo, tầm nhìn chiến lược, bản lĩnh đổi mới không ngừng và là hình mẫu truyền cảm hứng cho cộng đồng doanh nhân trẻ trong khu vực.

Với chủ đề “Showcasing Future-Ready Enterprises - Tôn vinh doanh nghiệp đón đầu tương lai”, giải APEA 2025 do Hiệp hội Doanh nghiệp châu Á (Enterprise Asia) tổ chức thường niên hướng đến việc ghi nhận và vinh danh những doanh nghiệp, doanh nhân tiên phong trong việc tái định nghĩa giới hạn của kinh doanh. Bằng cách ứng dụng công nghệ tiên tiến và thúc đẩy các phương thức kinh doanh bền vững, những doanh nghiệp này không chỉ tạo ra những đột phá mà còn góp phần kiến tạo một tương lai thịnh vượng và bền vững.

Bà Nguyễn Thị Lệ Uyên - Giám đốc Kinh doanh và Huấn luyện toàn quốc thay mặt ông Huỳnh Thiên Triều nhận giải thưởng từ BTC.

Gắn bó với Amway từ những ngày đầu đặt nền móng tại Việt Nam, ông Huỳnh Thiên Triều đã dành gần 20 năm kiên định kiến tạo và định hình thành công của doanh nghiệp. Dưới sự dẫn dắt chiến lược của ông, Amway Việt Nam đã vươn mình trở thành một trong Top 10 thị trường có doanh thu lớn nhất toàn cầu của Tập đoàn Amway.

Thành tựu này là minh chứng rõ ràng cho tầm nhìn và năng lực điều hành xuất sắc, giúp Amway Việt Nam không chỉ khẳng định vị thế tiên phong trong ngành bán hàng trực tiếp mà còn duy trì tốc độ tăng trưởng liên tục ở mức hai con số. Sự thành công vượt trội này đã vững chắc ghi dấu ấn Việt Nam là một thị trường chiến lược quan trọng của Amway, không chỉ trong khu vực mà còn trên bản đồ thế giới.

Tầm ảnh hưởng của ông Huỳnh Thiên Triều đã được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận xuyên suốt khu vực châu Á – Thái Bình Dương với chuỗi danh hiệu uy tín, minh chứng cho phẩm chất lãnh đạo toàn diện. Ghi nhận những nỗ lực bền bỉ và trách nhiệm xã hội sâu sắc, ông vinh dự nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2023 cho những đóng góp tích cực vào hoạt động cộng đồng, đặc biệt là chương trình hiến máu Chủ nhật đỏ. Bên cạnh đó, ông cũng được vinh danh với các giải thưởng quốc tế cao quý như Top 5 Nhà lãnh đạo tiêu biểu châu Á - Thái Bình Dương 2023 (Asia-Pacific Typical Leader năm 2023), khẳng định tầm ảnh hưởng lãnh đạo mạnh mẽ trong khu vực và giải Doanh nhân tiêu biểu Việt Nam – ASEAN 2020 (ASEAN Outstanding Manager of Vietnam) vì những đóng góp vượt trội vào mô hình kinh doanh bền vững. Những danh hiệu này đồng thời khắc họa rõ nét hình ảnh một nhà lãnh đạo cân bằng giữa tầm nhìn chiến lược và trách nhiệm xã hội.

Dưới sự chèo lái của ông Huỳnh Thiên Triều, Amway Việt Nam đã gặt hái một thành tích đồ sộ với hơn 80 giải thưởng uy tín khác, khẳng định vững chắc vị thế tiên phong trên mọi lĩnh vực, bao gồm: 2 Bằng khen của Bộ Y tế, 2 giải thưởng Top 5 Doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN, 9 giải Rồng Vàng cho thành tựu đột phá về chuyển đổi số; 6 giải Nơi làm việc Tốt nhất Châu Á cùng với việc liên tục nằm trong Top 100 Doanh nghiệp Phát triển bền vững.

Ông cũng là người khởi xướng và thúc đẩy các chương trình xã hội mang đậm dấu ấn Amway Việt Nam, tiêu biểu như chương trình hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em dưới 5 tuổi Nutrilite Power of 5 hợp tác cùng Viện Dinh dưỡng Quốc gia (Bộ Y tế) (năm 2015-2018) và Ban Quản lý Dự án “Cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em dưới 5 tuổi” thuộc Vụ Sức khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), hợp tác cùng Báo Tiền Phong và Bệnh viện Quân Y 175 triển khai chương trình Ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ trên toàn quốc (2020-2024), cùng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức các hoạt động an sinh xã hội giai đoạn 2024-2025.

Không chỉ xuất sắc trong kinh doanh, ông Huỳnh Thiên Triều còn là người thúc đẩy mạnh mẽ và mở rộng các chương trình xã hội mang đậm dấu ấn nhân văn của Amway Việt Nam. Ông đã kiên trì dẫn dắt tập thể Amway Việt Nam nhân rộng những sáng kiến cộng đồng ý nghĩa, tiêu biểu như việc triển khai hiệu quả chương trình Nutrilite Power of 5, hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em dưới 5 tuổi (giai đoạn 2015 - 2018), hợp tác cùng Viện Dinh dưỡng Quốc gia (Bộ Y tế) và Ban Quản lý Dự án “Cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em dưới 5 tuổi” (thuộc Vụ Sức khỏe Bà mẹ & Trẻ em, Bộ Y tế). Đặc biệt, ông là người khởi xướng các chương trình hợp tác quy mô lớn, bao gồm việc phối hợp cùng Báo Tiền Phong và Bệnh viện Quân Y 175 triển khai Ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ trên toàn quốc (giai đoạn 2020-2024); hợp tác với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động an sinh xã hội trọng điểm giai đoạn 2024-2025.

Ông Huỳnh Thiên Triều, Tổng Giám đốc Amway Việt Nam chia sẻ: “Đây không chỉ là niềm tự hào của cá nhân tôi mà còn là kết quả của một tập thể luôn nỗ lực đổi mới, thích ứng và tiên phong tạo ra giá trị cho cộng đồng. Sự ghi nhận từ quốc tế phản ánh rõ ràng tầm quan trọng của mô hình lãnh đạo cân bằng giữa tầm nhìn chiến lược, tư duy sáng tạo và trách nhiệm xã hội, những yếu tố then chốt tạo nên thành công bền vững của Amway Việt Nam trong hành trình hội nhập và phát triển”.