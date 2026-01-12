Vietlott trả thưởng hơn 5.342 tỉ đồng trong năm 2025 12/01/2026 09:40

(PLO)- Năm 2025, Vietlott ghi nhận doanh thu hơn 9.686 tỉ đồng, cùng với đó, doanh nghiệp cũng ghi nhận 32 triệu lượt trúng thưởng và trả thưởng hơn 5.342 tỉ đồng.

Năm 2025, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) ghi nhận doanh thu hơn 9.686 tỉ đồng, tăng 22% so với năm 2024 và vượt 11% kế hoạch Bộ Tài chính giao.

Theo đại diện doanh nghiệp, năm 2025, Vietlott ghi nhận hơn 32 triệu lượt trúng thưởng các sản phẩm xổ số tự chọn và trả thưởng hơn 5.342 tỉ đồng, tăng 25% so với năm 2024.

Cụ thể, sản phẩm xổ số tự chọn ma trận (Mega 6/45, Power 6/55) có 6,8 triệu lượt trúng thưởng; sản phẩm xổ số quay nhanh (Keno, Bingo18, Lotto 5/35) ghi nhận hơn 24,4 triệu lượt trúng thưởng. Còn sản phẩm xổ số tự chọn dãy số (Max 3D/3D+, Max 3D Pro) ghi nhận hơn 947 nghìn lượt trúng thưởng.

Anh N.P trúng thưởng hơn 344 tỉ đồng đã trao tặng 8 tỉ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Đáng chú ý, tháng 7-2025, Vietlott đã trao giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 trị giá hơn 344 tỉ đồng cho anh N.P. Đây là giải thưởng có giá trị lớn nhất từ trước đến nay của Vietlott và của thị trường xổ số Việt Nam.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Vietlott đã đóng góp gần 2.495 tỉ đồng vào ngân sách các địa phương, tăng 20% so với năm 2024. Doanh nghiệp, người trúng thưởng và Quỹ Tâm Tài Việt đồng thời tham gia các hoạt động an sinh xã hội với tổng giá trị gần 22 tỉ đồng.

Năm 2026, Vietlott dự kiến triển khai thêm kênh phân phối mới, cải tiến sản phẩm xổ số tự chọn nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu người chơi, hướng tới phát triển bền vững trong lĩnh vực xổ số và trò chơi có thưởng.

Hiện Vietlott có 6.230 điểm bán hàng tại 34 tỉnh, thành phố, tạo khoảng 12.000 việc làm. Ứng dụng Vietlott SMS đã liên kết với hơn 30 ví điện tử và ngân hàng, thu hút trên 3,7 triệu tài khoản.