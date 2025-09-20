Dân chơi xổ số đổ xô mua vé khi đến kỳ chia giải của Lotto 5/35 20/09/2025 10:06

(PLO)- Đã gần 3 tháng ra mắt nhưng sức nóng của Lotto 5/35 vẫn chưa hề giảm. Tại các điểm bán hàng của Vietlott, dễ thấy có nhiều khách hàng cầm trên tay thẻ chọn số của xổ số tự chọn Lotto 5/35, háo hức thử vận may vào mỗi buổi trưa hoặc buổi tối và đặc biệt nhộn nhịp hơn vào những kỳ chia giải Độc đắc.

Ngay từ những ngày đầu ra mắt, xổ số tự chọn Lotto 5/35 đã nhanh chóng thu hút lượng lớn người chơi, trở thành lựa chọn mới lạ bên cạnh các sản phẩm xổ số tự chọn quen thuộc như Keno, Bingo 18, Mega 6/45, Max 3D/3D+, Max 3D Pro hay Power 6/55. Theo nhiều chủ điểm bán, lượng khách mới tăng rõ rệt trong thời gian gần đây, từ các bạn trẻ thích trải nghiệm trò chơi mới, nhân viên văn phòng tìm chút hồi hộp giữa giờ nghỉ trưa, đến những khách hàng lớn tuổi vốn yêu thích sản phẩm Vietlott.

Chị Như Quỳnh (47 tuổi), chủ một điểm bán Vietlott tại TP.HCM, cho biết: “Trước đây cửa hàng vốn ổn định với khách quen chơi Keno và các xổ số ma trận có Jackpot cao như Mega 6/45, Power 6/55. Nhưng từ khi Lotto 5/35 ra mắt, khách đông lên thấy rõ. Chiều chiều tan tầm là người ta ghé mua vé, có hôm đến tối vẫn ngồi chờ chia giải, rộn ràng như hội”.

Các điểm bán Vietlott thu hút lượng lớn khách hàng đến mua vé Lotto 5/35 mỗi ngày.

Sức hút của Lotto 5/35 đến từ tần suất quay số 2 lần/ngày (13h và 21h) giúp người chơi không phải chờ đợi quá lâu. Cách chơi cũng đơn giản: chọn 5 số từ 1- 35 và 1 số đặc biệt từ 1-12, có thể tự chọn hoặc chơi theo hình thức “bao số” để tăng cơ hội trúng thưởng.

Giải thưởng của Lotto 5/35 dao động từ 10.000 đồng đến giải Độc đắc khởi điểm 6 tỷ đồng -và đặc biệt hấp dẫn với cơ chế chia giải Độc đắc. Khi giải Độc Đắc vượt 12 tỷ đồng, giá trị của giải Độc Đắc sẽ được chia cho các hạng giải thưởng khác (trừ giải khuyến khích) tại kỳ quay số lúc 21h00 của ngày kế tiếp (kỳ chia giải) với điều kiện là các kỳ quay số mở thưởng đều không có người trúng giải Độc Đắc. Giải Độc Đắc sẽ được chia theo tỷ lệ: hạng giải Nhất sẽ nhận được 1/3 giá trị giải Độc Đắc, các hạng giải còn lại sẽ nhận được 1/6 giá trị giải Độc Đắc. Nếu một trong các hạng giải được chia không có người trúng thưởng, thì giá trị được chia của hạng giải đó sẽ chia đều cho các hạng giải còn lại. Nhờ vậy, giá trị thực người chơi nhận được tăng gấp nhiều lần so với thông thường.

Kỳ chia giải gần nhất (21h ngày 9-9-2025) đã chứng kiến giá trị Độc đắc lên hơn 21 tỷ đồng – mức tích lũy cao nhất từ trước tới nay của Lotto 5/35, được chia cho hàng loạt tấm vé trúng thưởng các hạng giải từ giải Nhất đến giải Năm. Trong đó, 3 giải Nhất mỗi giải hơn 2 tỷ đồng (thay vì 10 triệu), 35 giải Nhì mỗi giải hơn 100 triệu đồng (thay vì 100 nghìn). Ngay cả giải Năm chỉ 30 nghìn đồng cũng tăng lên tới 205 nghìn đồng.

Anh Duy Khang (36 tuổi), một khách quen tại điểm bán của chị Quỳnh, chia sẻ: “Cứ thấy Độc đắc vượt 12 tỷ là tôi rủ mấy anh em mua vé liền. Hôm chia giải vừa rồi nhóm tôi có tới 3 người trúng giải Tư, bình thường chỉ 100 nghìn mà lần đó mỗi người nhận gần 3 triệu, vui quá trời luôn”.

Vào những kỳ chia giải, các điểm bán Vietlott trở thành điểm hẹn của dân chơi xổ số, vừa nhâm nhi ly cà phê, vừa cùng nhau chờ màn hình quay số lúc 21h. Không khí hào hứng, hồi hộp, gắn kết tạo nên một trải nghiệm hoàn toàn khác so với hình ảnh quen thuộc của việc mua vé số đơn thuần.

Cơ cấu giải thưởng cơ bản của Lotto 5/35 có giá trị từ giải Khuyến khích 10.000đ đến giải Độc đắc tích lũy từ 6 tỷ đồng.

Tính đến nay, Lotto 5/35 đã có 4 kỳ chia giải, mỗi kỳ đều mang đến phần thưởng tăng vọt cho hàng loạt người chơi. Giải Độc đắc đã vượt mốc 12 tỷ đồng vào kỳ quay ngày hôm qua, như vậy nếu kỳ quay 21h tối nay vẫn chưa có người trúng Độc đắc, Lotto 5/35 sẽ bước vào kỳ chia giải lần thứ 5.

Để ‘săn’ giải thưởng của xổ số tự chọn Lotto 5/35, người chơi có thể mua vé tại các điểm bán của Vietlott https://vietlott.vn/vi/choi/diem-ban-hang và kênh điện thoại (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS).