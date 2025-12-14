Vietlott ủng hộ 5 địa phương miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt 14/12/2025 10:03

(PLO)- Với trách nhiệm xã hội, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã trao tặng 2,5 tỉ đồng đến người dân ở các tỉnh, thành phố: Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Huế và Đà Nẵng để khắc phục hậu quả do mưa lũ lịch sử gây ra.

Mới đây, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) và đoàn công tác đã đến các tỉnh, thành phố: Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Huế và Đà Nẵng trao quà ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt, mỗi địa phương 500 triệu đồng.

Ông Nguyễn Thanh Đạm - Chủ tịch Vietlott trao bảng tượng trưng ủng hộ số tiền 500 triệu đồng giúp thành phố Huế khắc phục hậu quả lũ lụt.

Ông Nguyễn Thanh Đạm - Chủ tịch Vietlott đã chia sẻ với những thiệt hại lớn của nhân dân các tỉnh miền Trung phải gánh chịu trong đợt lũ lụt vừa qua. Vietlott mong muốn chung tay cùng bà con nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, sớm trở lại cuộc sống bình thường. “Vietlott luôn thực hiện trách nhiệm an sinh xã hội thông qua các chương trình hỗ trợ cộng đồng, hỗ trợ các chương trình nhân đạo từ thiện”, ông Nguyễn Thanh Đạm nói.

Từ khi hoạt động đến nay, Vietlott, người trúng thưởng và quỹ Tâm Tài Việt cũng tích cực tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội với tổng giá trị lên đến gần 100 tỉ đồng. Trong đó, Vietlott đã thực hiện tài trợ 376 căn nhà tình nghĩa/đại đoàn kết; tài trợ xây dựng trường học gần 12,5 tỉ đồng; tài trợ học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 7 tỉ đồng; hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai gần 8,5 tỉ đồng; tặng gần 4.600 thẻ bảo hiểm sức khỏe cho người bán vé số; và nhiều hoạt động an sinh xã hội khác ....