Kiên trì mua dãy số trong 2 năm, nam thanh niên ở Khánh Hòa trúng độc đắc hơn 133 tỉ đồng 12/11/2025 19:16

(PLO)- Kiên trì mua dãy số được tạo từ ngày tháng sinh và biển số xe trong 2 năm, một nam thanh niên ở Khánh Hòa đã trúng số độc đắc hơn 133 tỉ đồng.

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa trao giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ quay số mở thưởng (QSMT) số 01422 cho anh N.C.L, khách hàng đến từ tỉnh Khánh Hòa.

Theo xác nhận từ hệ thống dữ liệu kinh doanh và hồ sơ kèm theo, anh N.C.L là người trúng giải Jackpot trị giá hơn 133,7 tỉ đồng. Anh L. hiện sinh sống và kinh doanh tự do tại Khánh Hòa.

Theo chia sẻ, anh L. thường xuyên tham gia các sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45 và Power 6/55 của Vietlott. Đặc biệt, hai năm trở lại đây, anh N.C.L có thói quen duy trì một dãy số cố định được tạo nên từ ngày tháng sinh và biển số xe máy mà anh đang sử dụng.

Anh N.C.L, sinh sống tại Khánh Hòa đã trúng Vietlott hơn 133,7 tỉ nhờ việc kiên trì mua một dãy số trong 2 năm. Ảnh: M.T

Mỗi ngày, anh đều mua khoảng ba tấm vé, trong đó có dãy số đặc biệt này. Chính dãy số quen thuộc, sau hơn hai năm kiên trì, đã mang lại cho anh giải thưởng Jackpot trị giá hơn 133,7 tỉ đồng.

Chia sẻ tại lễ nhận thưởng, anh N.C.L cho biết đã thông báo cho vợ ngay khi biết tin trúng số. Dù may mắn nhận được khoản tiền lớn, anh dự định sẽ sử dụng phần thưởng một cách thận trọng, ưu tiên cho việc chăm lo gia đình, phát triển công việc kinh doanh và dành một phần để làm thiện nguyện.

“Tôi sẽ chi tiêu hợp lý để không làm thay đổi cuộc sống của bản thân và người thân", anh nói.

Anh N.C.L đã trao tặng 1,6 tỉ đồng cho các chương trình an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt. Ảnh: M.T

Cũng trong buổi lễ, với tinh thần sẻ chia, anh N.C.L đã trao tặng 1,6 tỉ đồng cho các chương trình an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt do Vietlott giới thiệu.

Theo quy định, anh N.C.L có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân hơn 13,3 tỉ đồng, được khấu trừ ngay khi nhận thưởng. Sau khi trừ thuế, giá trị thực nhận của anh vào khoảng 120,4 tỉ đồng.