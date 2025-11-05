Người dân Phan Thiết lần thứ 9 trúng 14 tờ đặc biệt xổ số kiến thiết 05/11/2025 18:24

(PLO)- Chỉ mới 3 ngày trước, người dân Phan Thiết trúng “trọn gói”, chiều nay tiếp tục trúng 14 giải đặc biệt xổ số kiến thiết.

18h ngày 5-11, anh TVH, điều hành đại lý vé số Kế Đáo trên đường Trần Hưng Đạo, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng, xác nhận vé số của Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng ký hiệu K1T11 mở ngày thứ tư 5-11, đã cho kết quả người dân Phan Thiết trúng 14 tờ đặc biệt.

Chiều nay nhiều người đã đến đổi thưởng giải an ủi tại đại lý Kế Đáo.

Theo đó, dãy số trúng giải đặc biệt là 539631. Theo anh H, ngoài ra người dân Phan Thiết cũng trúng một ít giải an ủi (chỉ sai một con số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt) mỗi vé 50 triệu đồng.

Riêng giải khuyến khích (những vé chỉ sai một số bất kỳ ở hàng nào - trừ hàng trăm ngàn, so với giải đặc biệt) mỗi giải 6 triệu đồng đợt này, dân Lâm Đồng không trúng mà người ở địa phương khác trúng.

Đây là lần thứ chín người dân Bình Thuận cũ trúng trọn gói từ đầu năm 2025 đến nay.

Như vậy chỉ cách nay đúng ba ngày (ngày 2-11), người dân Bình Thuận cũ đã trúng trọn gói 14 tờ đặc biệt, 126 tờ an ủi, 630 tờ khuyến khích của Công ty Xổ số kiến thiết Lâm Đồng, lần này lại tiếp tục trúng đài Sóc Trăng.

Nếu tính từ cuối tháng 12-2024 đến nay, người dân Phan Thiết và các khu vực lân cận đã có ít nhất chín lần may mắn trúng trọn gói các giải đặc biệt, an ủi, khuyến khích của các công ty xổ số kiến thiết Bình Dương, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Sóc Trăng, Lâm Đồng...