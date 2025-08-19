TKV gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 19/08/2025 19:33

(PLO)- Ngày 18-8, tại Công ty Than Khe Chàm - TKV, được sự đồng ý của Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức lễ gắn biển công trình “Hệ thống giám sát và điều khiển tự động hóa mỏ than Khe Chàm III.

Đây là công trình được Đảng uỷ Chính phủ công nhận gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Báo cáo kết quả thực hiện công trình, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Than Khe Chàm - TKV Lê Đình Dương cho biết, công trình “Hệ thống giám sát và điều khiển tự động hóa mỏ than Khe Chàm III” có tổng giá trị đầu tư hơn 207 tỉ đồng, được khởi công ngày 26-12-2024 và hoàn thành ngày 20-6-2025.

Ông Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ trao Quyết định và Chứng nhận công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 cho lãnh đạo Đảng ủy Công ty Than Khe Chàm.

Dự án nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả giám sát, điều khiển tự động các khâu sản xuất của Than Khe Chàm bằng công nghệ, góp phần nâng cao tuổi thọ thiết bị, nâng cao mức độ an toàn, tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, hướng đến mục tiêu xây dựng mỏ hầm lò thông minh, tự động hoá cao.

Đây là một trong nhiều công trình của tập đoàn nhằm cụ thể hóa các chủ trương, Nghị quyết số Trung ương, Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Dự án đầu tư hệ thống giám sát và điều khiển tự động hóa mỏ than Khe Chàm III.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ gắn biển, ông Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ nhấn mạnh, công trình “Dự án Đầu tư hệ thống giám sát và điều khiển tự động hóa mỏ than Khe Chàm III” khánh thành và đi vào hoạt động đảm bảo tiến độ, chất lượng trong điều kiện triển khai công trình gặp không ít khó khăn khẳng định nỗ lực và quyết tâm cao của cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty Than Khe Chàm; góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị nói riêng và của toàn tập đoàn nói chung.