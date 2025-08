7 tháng năm 2025, TKV hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch đề ra 04/08/2025 18:41

Trong tháng 7 năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn gặp một số khó khăn nhất định: Thời tiết diễn biến phức tạp, đặc biệt ảnh hưởng từ cơn bão số 3 - Wipha; nhu cầu huy động của các nhà máy nhiệt điện tiếp tục ở mức thấp dẫn tới tiêu thụ than cho sản xuất điện giảm... Song dưới sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của lãnh đạo tập đoàn, cùng sự cố gắng, quyết tâm của tập thể cán bộ, công nhân lao động, TKV đã cơ bản hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 7 và 7 tháng năm 2025.

Tổng Giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn chủ trì hội nghị.

Theo đó, tổng doanh thu toàn tập đoàn tháng 7 ước đạt 12,73 ngàn tỷ đồng, lũy kế 7 tháng ước đạt 101,41 ngàn tỷ đồng, bằng 58,7% kế hoạch năm; lợi nhuận hợp nhất toàn Tập đoàn tháng 7 ước đạt 547 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng ước đạt 4,51 ngàn tỷ đồng, bằng 132,5% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước tháng 7 ước đạt 2 ngàn tỷ đồng, luỹ kế 7 tháng ước đạt 16,6 ngàn tỷ đồng, bằng 66,4% kế hoạch năm.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính cụ thể như: Sản xuất than duy trì ổn định, hoàn thành 100% kế hoạch sản lượng tháng đề ra. Than sạch sản xuất ước thực hiện 3,24 triệu tấn, lũy kế 7 tháng ước đạt 24,1 triệu tấn, bằng 65,4% kế hoạch năm. Than tiêu thụ ước đạt 2,86 triệu tấn, lũy kế 7 tháng ước đạt 28,43 triệu tấn, bằng 56,9% kế hoạch năm. Than nhập khẩu ước đạt 389 nghìn tấn, lũy kế 7 tháng ước đạt 7,72 triệu tấn; xuất khẩu ước đạt 55 nghìn tấn, lũy kế 7 tháng ước đạt 393 nghìn tấn…

Sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm khoáng sản, vật liệu nổ công nghiệp được duy trì ổn định, tranh thủ tốt cơ hội khi nhu cầu thị trường và giá bán vẫn ở mức thuận lợi, đặc biệt là giá alumina xuất khẩu tăng nhẹ so với tháng 6/2025.

Sản lượng điện tháng 7 ước đạt 788 triệu kWh, lũy kế 7 tháng ước đạt 6,55 tỷ kWh và bằng 65,1% kế hoạch năm.

Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác trong tháng 7 và 7 tháng cơ bản hoàn thành kế hoạch năm và đáp ứng mục tiêu tăng trưởng của Tập đoàn.

Phát biểu tại hội nghị, Thành viên Hội đồng thành viên TKV Vũ Thành Lâm đề nghị tập đoàn và các đơn vị cần tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm trong tháng 8 như: Rà soát các dự án chuẩn bị khởi công; hoàn thiện đề án tái cơ cấu; tích cực triển khai các giải pháp thu hút thợ lò, đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất; chú trọng thực hiện công tác môi trường, an toàn vệ sinh lao động…

Kết luận hội nghị, Tổng Giám đốc Vũ Anh Tuấn nhấn mạnh, tháng 8 dự báo tình hình thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, mưa nhiều; sản xuất và tiêu thụ than gặp nhiều khó khăn…

Do đó, để thực hiện đảm bảo mục tiêu tăng trưởng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Giám đốc TKV đề nghị các Ban chuyên môn TKV và các đơn vị thành viên tiếp tục tăng cường thực hiện nghiêm kỷ luật điều hành; duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực và tập trung nâng cao năng suất lao động; làm tốt công tác thị trường, đặc biệt với thị trường than; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tăng giá than; triển khai đồng bộ hơn nữa các giải pháp trong thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động; giữ ổn định về mặt tài chính năm 2025, có dự phòng cho năm 2026 và các năm tiếp theo...

Tập trung đẩy mạnh công tác quản lý chi phí, tái cơ cấu; quyết liệt triển khai thực hiện công tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và những chỉ đạo của Đảng ủy, Cơ quan quản lý, điều hành Tập đoàn trong cụ thể hoá Nghị quyết số 57-NQ/TW…

Theo báo cáo của Ban Kế hoạch, một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính của TKV dự kiến triển khai trong tháng 8 là: Than nguyên khai sản xuất 2,7 triệu tấn, than tiêu thụ đạt 3,08 triệu tấn; sản xuất và tiêu thụ 120 ngàn tấn alumina; sản xuất 9,76 ngàn tấn, tiêu thụ 3 ngàn tấn tinh quặng đồng; sản xuất điện 651 triệu kWh; sản xuất 6,5 ngàn tấn, cung ứng 9,3 ngàn tấn thuốc nổ; sản xuất 16 ngàn tấn, tiêu thụ 13,3 ngàn tấn Amon Nitrat … Tổng doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn tháng 8 dự kiến đạt 11,5 nghìn tỷ đồng.