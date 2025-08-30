8 tháng, TKV đạt doanh thu 112.600 tỉ đồng, nộp ngân sách 19.260 tỉ đồng 30/08/2025 09:10

(PLO)- Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản theo kế hoạch điều hành, đã đưa doanh thu trong tháng 8 ước đạt 11,8 ngàn tỉ đồng, lũy kế 8 tháng năm 2025 ước đạt 112,6 ngàn tỉ đồng.

Ngày 29-8, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến điều hành sản xuất tháng 9 tại 2 điểm cầu: Trụ sở tập đoàn tại Hà Nội và Trung tâm Điều hành sản xuất tại Quảng Ninh. Ông Vũ Anh Tuấn, Tổng Giám đốc TKV chủ trì hội nghị.

Theo đó, tháng 8 năm 2025, với thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lớn trên diện rộng đã tác động trực tiếp đến hoạt động khai thác than, khoáng sản của TKV. TKV đã xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất tăng trưởng, thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn cho các kho chứa than trong mùa mưa bão; duy trì sản xuất ổn định, cơ bản hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Ông Vũ Anh Tuấn (đứng), Tổng Giám đốc TKV chủ trì hội nghị.

Trong tháng 8 năm 2025, than sạch sản xuất tháng 8 ước đạt 2,97 triệu tấn, bằng 102,0% kế hoạch; lũy kế 8 tháng ước đạt 27,08 triệu tấn, bằng 104,7% so với cùng kỳ. Than nhập khẩu ước đạt 340 ngàn tấn, bằng 100% kế hoạch tháng; lũy kế 8 tháng ước đạt 8,1 triệu tấn. Than tiêu thụ ước đạt 2,83 triệu tấn; lũy kế 8 tháng ước đạt 31,21 triệu tấn.

TKV hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản theo kế hoạch điều hành, đã đưa doanh thu tổng số trong tháng 8 ước đạt 11,8 ngàn tỉ đồng, lũy kế 8 tháng năm 2025 ước đạt 112,6 ngàn tỉ đồng.

TKV nộp ngân sách nhà nước tháng 8 ước đạt 2,2 ngàn tỉ đồng; lũy kế 8 tháng ước đạt 19,26 ngàn tỉ đồng.

Tháng 9, TKV thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh với một số chỉ tiêu chính: Than nguyên khai sản xuất 2,6 triệu tấn. Than sạch sản xuất tổng số 3 triệu tấn. Kế hoạch tiêu thụ 3,2 triệu tấn than... Doanh thu hợp nhất toàn TKV tháng 9 dự kiến đạt 13,2 ngàn tỉ đồng.

Để hoàn thành các chỉ tiêu đã đặt ra, TKV sẽ quyết liệt đẩy mạnh sản xuất, tiếp tục bám sát các chỉ tiêu kế hoạch điều hành, tập trung nhân lực, thiết bị để tăng tối đa sản lượng than khai thác, tăng cường quản lý chặt chẽ các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.