Thuê đơn vị tư vấn độc lập đánh giá sự cố sạt lở kè biển ở dự án The Maris Vũng Tàu 12/12/2025 17:51

(PLO)- Qua kiểm tra thực tế, đoàn do Sở Xây dựng TP.HCM chủ trì đề nghị thuê đơn vị độc lập để đánh giá sự cố sạt lở và đề xuất phương án xử lý.

Ngày 12-12, trao đổi với PLO, lãnh đạo Công ty TNHH AllGreen Vượng Thành Trùng Dương, chủ đầu tư dự án nghỉ dưỡng The Maris Vũng Tàu thông tin, công ty đang khẩn trương thuê đơn vị độc lập có chức năng để đánh giá sự cố sạt lở bờ kè biển, tường ranh dự án.

Việc này được thực hiện theo yêu cầu của đoàn kiểm tra Sở Xây dựng TP.HCM sau khi Sở chủ trì kiểm tra thực tế và làm việc tại dự án.

Về khắc phục sự cố, theo lãnh đạo công ty việc khắc phục mới chỉ là tạm thời để tránh nguy cơ sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến các công trình, căn biệt thự thuộc dự án. Sau khi đơn vị tư vấn độc lập có kết luận, công ty mới đưa ra phương án xử lý triệt để.

Trước đó, chiều 11-12, đoàn kiểm tra liên ngành gồm đại diện các phòng chuyên môn của Sở Xây dựng TP.HCM; Sở NN&MT; phường Phước Thắng; công ty TNHH AllGreen Vượng Thành Trùng Dương và công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đô thị Vũng Tàu - chủ đầu tư dự án đang thi công giáp ranh với dự án The Maris Vũng Tàu đã kiểm tra thực tế và có buổi làm việc liên quan đến sự cố hư hỏng kè biển như nêu trên.

Kết luận buổi kiểm tra và làm việc, các bên ghi nhận hiện trạng sạt lở tường và bờ kè biển của dự án The Maris Vũng Tàu ở phía sát biển.

Chủ đầu tư dự án The Maris Vũng Tàu sử dụng các vật liệu để tạm thời ngăn chặn sự cố sạt lở tường, kè biển. Ảnh: LS

Tại buổi làm việc, chủ đầu tư dự án The Maris nêu ý kiến cho rằng dự án bên cạnh trong quá trình thi công đã san gạt đồi cát, làm biến dạng địa hình tự nhiên, không thực hiện biện pháp chắn sóng, bảo vệ bờ biển, gây sạt lở và sụt lún kè biển. Đồng thời, đề nghị làm rõ việc triển khai dự án có theo đúng báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt hay không.

Đại diện công ty TNHH Đầu tư và Phát triển đô thị Vũng Tàu nêu ý kiến, việc triển khai thi công dự án của công ty được thực hiện theo đúng quy hoạch được phê duyệt. Công ty không cản trở việc Công ty Vượng Thành Trùng Dương thi công gia cố sạt lở và sụt lún kè biển.

Công ty cũng đề nghị những ý kiến cung cấp cho chính quyền, truyền thông về dự án phải được xác minh để đảm bảo tính chính xác, tin cậy tránh ảnh hưởng đến uy tín của Công ty.

Ngoài ra, hiện Công ty chưa triển khai thi công các hạng mục giáp ranh đối với dự án của The Maris Vũng Tàu. Do đó, đề nghị chủ đầu tư dự án The Maris Vũng Tàu rà soát, gia cố bờ kè, hàng rào đảm bảo an toàn, sớm hoàn trả lại phần mặt bằng của dự án...