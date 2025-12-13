Xuất hiện hố sụt lún nguy hiểm trên Quốc lộ 49 13/12/2025 18:15

Chiều 13-12, UBND xã Bình Điền, TP Huế xác nhận Quốc lộ 49 đoạn qua thôn Tân Thọ xã Bình Điền vừa xuất hiện một hố sụt lún nguy hiểm.

Ghi nhận ban đầu cho thấy mặt đường nhựa bị sập, tạo thành một hố, xung quanh hố có những vết nứt, phía dưới là hàm ếch, nguy cơ tiếp tục mở rộng.

Hố sụt lún nguy hiểm trên Quốc lộ 49.

Lực lượng chức năng đặt biển cảnh báo, rào chắn, túc trực để phân luồng, hướng dẫn người dân di chuyển an toàn qua khu vực này.

Chính quyền địa phương khuyến cáo các tài xế khi lưu thông qua đoạn đường này cần giảm tốc độ, chú ý quan sát, tuân thủ tuyệt đối hiệu lệnh của lực lượng chức năng.

Quốc lộ 49 là tuyến giao thông huyết mạch có vai trò chiến lược đặc biệt quan trọng của TP Huế. Đây là trục đường chính kết nối trung tâm TP với các xã A Lưới, cửa khẩu biên giới Việt - Lào.

Đường này không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông lâm sản của người dân mà còn giữ vai trò đảm bảo an ninh quốc phòng, phát triển bền vững khu vực biên giới.