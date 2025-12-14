Đề nghị rót hơn 1.100 tỉ đồng vốn Trung ương cho cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc 14/12/2025 09:56

(PLO)- Nguồn vốn Trung ương tham gia cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc là 2.000 tỉ đồng và hiện mới bố trí cho Lâm Đồng 885 tỉ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng vừa có công văn gửi Sở Tài chính đề xuất nhu cầu kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 từ nguồn vốn của Trung ương cho các dự án cao tốc trên địa bàn tỉnh, trong đó có việc bố trí vốn cho cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc.

Phối cảnh cao tốc Bảo Lộc- Liên Khương và Tân Phú - Bảo Lộc.

Theo đó, đối với dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương theo phương thức đối tác công tư, giai đoạn 1: Tổng nguồn vốn ngân sách Nhà nước tham gia dự án là 7.761 tỉ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 2.500 tỉ đồng, ngân sách địa phương 5.261 tỉ đồng.

Tổng nguồn vốn ngân sách Trung ương đã bố trí trong năm 2025 cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh 2.500 tỉ đồng. Như vậy đến nay, cơ quan có thẩm quyền đã bố trí đủ nguồn vốn ngân sách Trung ương tham gia trong dự án

Đối với dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc theo phương thức đối tác công tư, giai đoạn 1: Tổng nguồn vốn ngân sách Nhà nước tham gia dự án 6.500 tỉ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách Trung ương 2.000 tỉ đồng, vốn ngân sách địa phương 4.500 tỉ đồng.

Phối cảnh cao tốc.

Tổng nguồn vốn ngân sách Trung ương đã bố trí trong năm 2025 cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh là hơn 885 tỉ đồng.

Như vậy đến nay, nguồn vốn Trung ương tham gia dự án còn lại chưa bố trí là hơn 1.114 tỉ đồng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 đề xuất hiện nay đang hoàn thiện hợp đồng BOT dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng), dự kiến sẽ khởi công vào ngày 19-12.

Do đó, đề nghị Sở Tài chính xem xét, bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 nguồn vốn Trung ương còn lại là hơn 1.114 tỉ đồng trong năm 2026 và 2027 để Ban Quản lý dự án giải ngân theo hợp đồng.