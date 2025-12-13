Toàn TP Hà Nội ra quân dẹp vỉa hè, giành lại không gian cho người đi bộ 13/12/2025 15:32

(PLO)- Hà Nội ra quân dẹp vỉa hè, giành lại không gian cho người đi bộ; giải quyết triệt để “điểm nghẽn” về trật tự đô thị theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội…

Sáng 13-12, bất chấp trời mưa, nhiều xã phường trên địa bàn TP Hà Nội vẫn đồng loạt ra quân lập lại trật tự, kỷ cương đô thị, giành lại vỉa hè cho người đi bộ.

Việc ra quân dẹp vỉa hè, giành lại không gian cho người đi bộ nhằm thực hiện Kế hoạch số 332/KH-UBND về giải quyết “điểm nghẽn” trật tự đô thị của UBND TP Hà Nội.

Ghi nhận tại phường Đống Đa, ngay từ sáng sớm, Đảng ủy – HĐND – UBND phường cùng lực lượng Công an phường và các đoàn thể đã đội mưa ra quân trên nhiều tuyến phố trọng điểm như Ô Chợ Dừa, tập trung xử lý tình trạng lấn chiếm hè phố, lòng đường để kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện trái phép.

Lực lượng chức năng phường Đống Đa (Hà Nội) ra quân dẹp vỉa hè, giành lại không gian cho người đi bộ. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Trong ngày đầu ra quân, lực lượng chức năng đã yêu cầu các hộ kinh doanh mặt đường ký cam kết không tái diễn vi phạm; kiên quyết xử lý các trường hợp bày bàn ghế, bục bệ, vật dụng kinh doanh trái phép trên vỉa hè. Nhiều mái che, mái vẩy lắp đặt sai quy định gây mất mỹ quan đô thị cũng bị tháo dỡ.

Song song với xử lý vi phạm, cán bộ phường trực tiếp hỗ trợ người dân thu dọn đồ dùng sinh hoạt, đưa cây cảnh, vật dụng vào trong nhà; xóa quảng cáo, rao vặt trái phép; chấn chỉnh việc dừng, đỗ xe không đúng quy định trước các cửa hàng, quán ăn. Sau khi được nhắc nhở, nhiều cơ sở kinh doanh đã nghiêm túc chấp hành, trả lại không gian thông thoáng cho người đi bộ.

Lực lượng chức năng phường Đống Đa (Hà Nội) ra quân lập lại trật tự vỉa hè, lấy lại không gian cho người đi bộ. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Trước đó, ngày 10-12, UBND TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 332/KH-UBND về giải quyết điểm nghẽn “Trật tự đô thị” và xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn TP.

Kế hoạch xác định mục tiêu huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tập trung nguồn lực, nhân lực để xây dựng 100% xã, phường đạt tiêu chí trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị, tạo chuyển biến rõ nét về diện mạo đô thị; thay đổi nhận thức, thói quen cũ và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, an toàn.

TP Hà Nội quán triệt tinh thần chỉ đạo của Bí thư Thành ủy: “Không nêu khó khăn – chỉ bàn giải pháp”, đồng thời phân công nhiệm vụ theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ địa bàn”, bảo đảm việc triển khai Kế hoạch được thực hiện liên tục, không có “điểm dừng”, “điểm nghẽn”.

Kế hoạch cũng nêu rõ các tiêu chí về trật tự, văn minh đô thị, như: hè phố lát bằng phẳng, sạch đẹp; không tồn tại chợ cóc, chợ tạm; các điểm trông giữ phương tiện phải được cấp phép, kẻ vạch, niêm yết giá; biển hiệu, quảng cáo lắp đặt đúng quy định; lòng đường, vỉa hè sạch sẽ; hệ thống cây xanh, thoát nước, chiếu sáng bảo đảm đồng bộ, thông thoáng.

Về lộ trình thực hiện, TP tập trung các giải pháp trước mắt từ nay đến hết quý I-2026, ưu tiên giải tỏa, sắp xếp, chỉnh trang lòng đường, hè phố; kết hợp tuyên truyền, vận động với biện pháp cưỡng chế phù hợp, hạn chế tối đa tác động đến an sinh xã hội và hoạt động kinh doanh hợp pháp của người dân.

Về lâu dài, trong giai đoạn 2026–2027, TP sẽ rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý trật tự đô thị; quy hoạch, đầu tư các bãi đỗ xe tập trung; mở rộng hệ thống camera giám sát, ứng dụng AI; xây dựng cơ sở dữ liệu số về trật tự đô thị để nâng cao hiệu quả quản lý.

UBND TP Hà Nội khẳng định, việc ra quân lập lại trật tự đô thị không mang tính phong trào, hình thức mà sẽ được duy trì thường xuyên, liên tục. Lãnh đạo địa phương chịu trách nhiệm nếu để tái diễn tình trạng lấn chiếm lòng đường, hè phố trên địa bàn quản lý.