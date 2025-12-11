Cho doanh nghiệp gỡ đá vỉa hè, cựu chủ tịch thị trấn ở Đắk Lắk lãnh 10 năm tù 11/12/2025 18:34

(PLO)- Cựu chủ tịch UBND thị trấn M'Đrắk, huyện M'Đrắk cũ, tỉnh Đắk Lắk, vừa bị tòa tuyên phạt 10 năm tù về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Ngày 11-12, TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt bị cáo Phan Đình Cúc (cựu bí thư, cựu chủ tịch UBND thị trấn M'Đrắk, huyện M'Đrắk cũ, tỉnh Đắk Lắk) 10 năm tù về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ, theo Điều 357 BLHS.

Bị cáo Cúc tại tòa. Ảnh: TT

Cùng vụ án, HĐXX tuyên phạt tiền các bị cáo Phạm Văn Tịch, Nguyễn Văn Lâm mỗi bị cáo 300 triệu đồng, bị cáo Phạm Đình Trung 200 triệu đồng - cùng về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, theo Điều 227 BLHS.

Các bị cáo Tịch, Trung, Lâm đều là cựu lãnh đạo Công ty TNHH MTV Đình Trung (Công ty Đình Trung; phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk).

Theo hồ sơ, ngày 12-3-2024, Công ty TNHH MTV TM&XD Trường Hải Đắk Lắk (Công ty Trường Hải) có tờ trình gửi UBND thị trấn M'Đrắk để xin gỡ đá phần vỉa hè tại công trình đường vành đai, đoạn qua địa bàn thị trấn.

Ngày 13-3-2024, ông Phan Đình Cúc, lúc đó là Bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn M'Đrắk đã ký công văn chấp nhận cho Công ty Trường Hải gỡ đá phần vỉa hè theo nội dung tờ trình.

Tòa xác định việc ông Cúc ký công văn ngày 13-3-2024 là vượt quá thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã.

Lợi dụng công văn nói trên, Công ty Đình Trung đã khai thác trái phép tổng cộng hơn 700 m³ đá granit, trị giá trên 700 triệu đồng.

Tại tòa, bị cáo Phan Đình Cúc kêu oan cho rằng công văn là văn bản phúc đáp bình thường để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phá đá, thi công đường. Ngoài ra, ông chỉ đồng ý cho phá dỡ đá thuộc phần vỉa hè của dự án đường vành đai, không phải cho khai thác đá ở ngoài phạm vi đường.

Tuy nhiên, HĐXX khẳng định việc phạt bị cáo Cúc tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ là đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật.