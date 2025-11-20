Hoãn xử vụ kiện liên quan đến việc tố cáo 2 cựu chủ tịch tỉnh 20/11/2025 16:32

(PLO)- Công ty cho rằng do tố cáo 2 cựu chủ tịch tỉnh không đúng, ảnh hưởng đến công ty nên khởi kiện những người tố cáo đòi bồi thường.

Chiều 20-11, TAND Khu vực 10 - Lâm Đồng đã tạm hoãn phiên tòa sơ thẩm vụ án dân sự tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do một số bị đơn (là những người từng tố cáo 2 cựu chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũ) vắng mặt.

Dự án Biển Quê Hương.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, nguyên đơn là Công ty TNHH Biển Quê Hương - Phan Thiết khởi kiện 3 bị đơn đều là công dân ở tỉnh Lâm Đồng và thời gian xét xử là chiều 20-11.

Theo hồ sơ, năm 2020, 3 cá nhân là bị đơn trong vụ kiện này làm đơn tố cáo ông NNH và ông LTP (đều là cựu chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận) và một số cá nhân tại các sở, ngành liên quan có hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ khi phê duyệt phương án tài chính, quyết định giao, cho thuê đất thực hiện dự án Biển Quê Hương.

Đầu năm 2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự do nội dung tố giác là không có căn cứ; hành vi của 2 cá nhân bị tố giác không cấu thành tội phạm.

Sau đó, Công ty TNHH Biển Quê Hương kiện 3 cá nhân trên ra tòa yêu cầu phải có trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại cho công ty số tiền hơn 29,9 tỉ đồng.

Cụ thể là tiền lãi phát sinh đối với các khoản vay để đầu tư Dự án Khu du lịch cộng đồng Biển Quê Hương là 27,6 tỉ đồng và tiền thuê đất là 2,3 tỉ đồng do đơn tố cáo không đúng của 3 bị đơn nên Công ty bị thiệt hại.

Nguyên đơn cũng yêu cầu các bị đơn phải trả toàn bộ số tiền bồi thường một lần ngay sau khi phán quyết của toà có hiệu lực pháp luật.

Được biết, phiên tòa sơ thẩm sẽ được mở lại vào trung tuần tháng 12-2025.