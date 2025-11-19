Xác minh vụ 'Hoãn thi hành án ở phút 89' tại Lâm Đồng 19/11/2025 17:02

(PLO)- Qua rà soát, xác định người phải thi hành án kê khai tài sản không rõ ràng nên để bảo đảm quyền lợi của đương sự, VKSND Khu vực 4 - Lâm Đồng đã yêu cầu tạm dừng cưỡng chế để làm rõ.

Liên quan đến vụ “Hoãn thi hành án ở phút 89 do chấp hành viên ra quyết định cưỡng chế sai” mà PLO đã phản ảnh, ngày 19-11, Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Lâm Đồng đã ra thông báo kê biên tài sản thi hành án.

Chi cục THADS TP Bảo Lộc cũ, nay là Phòng THADS Khu vực 4 - Lâm Đồng.

Theo đó, Phòng THADS Khu vực 4 - Lâm Đồng tiến hành kê biên, xử lý tài sản của vợ chồng ông bà ĐVC và BTKT ở Phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Tài sản kê biên, bao gồm: Thửa đất diện tích 232m². Trên đất có căn nhà (hạng) 3. Thời gian kê biên tài sản một ngày, bắt đầu từ lúc 8h30 ngày 28-11-2025.

Thông báo yêu cầu người được thi hành án, người phải thi hành án và người có quyền lợi liên quan có mặt đúng thời gian, địa điểm nêu trên.

Trước đó, theo VKSND Khu vực 4 - Lâm Đồng, do phát hiện vi phạm của chấp hành viên tại Phòng THADS Khu vực 4 trong vụ cưỡng chế, kê biên tài sản và đã kịp thời yêu cầu hoãn việc cưỡng chế, bảo đảm việc thi hành án được thực hiện đúng quy định.

VKSND Khu vực 4 phát hiện chấp hành viên có nhiều thiếu sót trong việc xác minh điều kiện thi hành án và lựa chọn tài sản kê biên, vi phạm thời hạn và trình tự xác minh điều kiện thi hành án.

Cụ thể là chưa xác minh toàn diện tài sản của người phải thi hành án, chưa tuân thủ quy định về kê biên nhà ở duy nhất của người phải thi hành án…

Do đó VKS đã yêu cầu hoãn việc cưỡng chế kê biên tài sản và xác minh làm rõ một số nội dung như: Làm việc lại với người phải thi hành án, lập biên bản ghi nhận ý kiến về việc kê biên tài sản; ủy thác xác minh tài sản của người phải thi hành án tại tỉnh Bình Phước (nay thuộc Đồng Nai) để làm rõ khả năng thi hành án…

Sau khi PLO phản ảnh, Cục Quản lý Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) đã yêu cầu THADS tỉnh Lâm Đồng làm rõ, báo cáo.

Theo THADS tỉnh Lâm Đồng, qua kiểm tra hồ sơ thì chấp hành viên đã thực hiện các thủ tục thông báo, giải quyết việc thi hành án và xác minh điều kiện thi hành án cơ bản đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, chấp hành viên cần rút kinh nghiệm khi chưa kịp thời làm rõ thông tin về tài sản do người phải thi hành án kê khai trước khi thực hiện việc kê biên tài sản.

“Lẽ ra trong trường hợp này, khi người phải thi hành án cung cấp thông tin có tài sản là quyền sử dụng 1,6 ha đất trồng cao su tại tỉnh Bình Phước thì chấp hành viên cần yêu cầu cung cấp cụ thể thông tin về số thửa, tờ bản đồ, địa chỉ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm cơ sở cho việc phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương xác minh làm căn cứ tổ chức thi hành vụ việc đúng quy định của pháp luật.

Từ tồn tại nêu trên, dẫn đến kiểm sát viên VKSND Khu vực 4 có ý kiến đề nghị xác minh bổ sung, làm rõ quyền tài sản của người phải thi hành án trước khi thực hiện việc kê biên”, báo cáo của THADS tỉnh Lâm Đồng nêu.

“Trong vụ việc này, chấp hành viên không ra quyết định cưỡng chế sai mà do người phải thi hành án kê khai tài sản không rõ ràng nên để bảo đảm quyền lợi của đương sự VKSND đã có yêu cầu tạm dừng cưỡng chế để làm rõ”, một cán bộ THADS tỉnh Lâm Đồng cho biết.