9 tháng năm 2025, TKV lãi hơn 6.000 tỉ đồng, nộp ngân sách 19.723 tỉ đồng 07/10/2025 09:12

(PLO)- 9 tháng năm 2025, TKV đạt doanh thu 125,13 nghìn tỉ đồng; lợi nhuận hợp nhất đạt 6,02 nghìn tỉ đồng; Nộp ngân sách nhà nước 19.723 tỉ đồng.

Sáng ngày 3-10, ông Vũ Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến điều hành sản xuất tháng 10 tại 2 điểm cầu: Trụ sở TKV tại Hà Nội và Trung tâm Điều hành sản xuất tại Quảng Ninh.

Hội nghị giao ban trực tuyến điều hành sản xuất tháng 10 của TKV.

Theo TKV, thời tiết tháng 9 tiếp tục mưa nhiều, lưu lượng mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 9, số 10 ảnh hưởng đến hoạt động khai thác than, khoáng sản của tập đoàn; tiêu thụ than khó khăn do các nhà máy điện không nhận đủ than theo đăng ký...

Tập đoàn đã triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp đồng bộ, linh hoạt nhằm thúc đẩy SXKD tăng trưởng. Nhờ đó, sản xuất duy trì ổn định, các phong trào thi đua lao động sản được đẩy mạnh với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, TKV cơ bản hoàn thành kế hoạch SXKD tháng 9, 9 tháng năm 2025 và đáp ứng mục tiêu tăng trưởng của tập đoàn.

Cụ thể, than nguyên khai sản xuất đạt 2,75 triệu tấn, lũy kế 9 tháng ước đạt 29,52 triệu tấn; than sạch sản xuất đạt 2,92 triệu tấn, lũy kế 9 tháng ước đạt 29,22 triệu tấn; than nhập khẩu đạt 575 nghìn tấn, lũy kế 9 tháng ước đạt 8,59 triệu tấn; than tiêu thụ đạt 3,03 triệu tấn, lũy kế 9 tháng ước đạt 34,06 triệu tấn,...

Doanh thu toàn tập đoàn ước đạt 12,06 nghìn tỉ đồng trong tháng 9, lũy kế 9 tháng ước đạt 125,13 nghìn tỉ đồng; lợi nhuận hợp nhất toàn tập đoàn ước đạt 380 tỉ đồng; lũy kế 9 tháng ước đạt 6,02 nghìn tỉ đồng; Nộp ngân sách nhà nước tháng 9 ước đạt 1.336 tỉ đồng; lũy kế 9 tháng đầu năm ước nộp 19.723 tỉ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Thành viên Hội đồng thành viên TKV Nguyễn Anh Tuấn đề nghị tập đoàn và các đơn vị cần tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm trong tháng 10 và quý IV-2025 như: Tập trung các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác an toàn, quản trị ranh giới mỏ, hoàn thiện Kế hoạch SXKD điều chỉnh năm 2025, Kế hoạch năm 2026 và Kế hoạch giai đoạn 2026 - 2030; chủ động triển khai đảm bảo tiến độ, phối hợp, thống nhất với địa phương, giải quyết vướng mắc trong các thủ tục đầu tư.

Đặc biệt chú trọng tiêu thụ than, thúc đẩy tiêu thụ ngoài điện, cân đối giá bán phù hợp với thị trường, bảo đảm mục tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2025. Rà soát các hệ thống quan trắc khí mỏ, tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp, chuẩn bị ứng phó bão số 11 và biến đổi khí hậu, đồng thời khẩn trương rà soát quản lý đất đai, quy hoạch khoáng sản và gia hạn giấy phép khai thác…

Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn ghi nhận sự cố gắng của toàn hệ thống chính trị, trong tháng 9, cơ bản kiểm soát được tình hình, đảm bảo hệ số tài chính tốt, đời sống người lao động được nâng cao.

Tổng Giám đốc Vũ Anh Tuấn phát biểu kết luận cuộc họp.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10, Tổng Giám đốc TKV yêu cầu các Ban, các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm nội quy lao động, thực hiện kế hoạch hành động theo nguyên tắc “Rõ người - Rõ việc - Rõ thời gian - Rõ trách nhiệm - Rõ sản phẩm”.

Về hoạt động sản xuất kinh doanh, các đơn vị cần tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác tiêu thụ than, tăng sản lượng than sạch, đẩy mạnh xuất khẩu than, có kế hoạch cung cấp than cho sản xuất điện năm 2026, đồng thời tận dụng tình hình khai thác thuận lợi, tăng tối đa sản lượng khoáng sản.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn cũng lưu ý cần tập trung sửa đổi các nghị định, quy chế nội bộ, triển khai quyết liệt các đề án tái cơ cấu, chú trọng hiệu quả của công tác đầu tư. Bên cạnh đó, cần quan tâm, hỗ trợ các đơn vị khó khăn, đồng thời chú trọng cải thiện điều kiện làm việc, chế độ cho người lao động…

Theo kế hoạch, tháng 10, tập đoàn đặt mục tiêu sản xuất 3,1 triệu tấn than nguyên khai; sản lượng than sạch đạt 3,3 triệu tấn; tiêu thụ than đạt 3,6 triệu tấn. Sản lượng Alumina dự kiến 115 nghìn tấn, tiêu thụ 133,3 nghìn tấn.

Sản xuất tinh quặng đồng 5,4 nghìn tấn, tiêu thụ 2,6 nghìn tấn. Sản xuất điện dự kiến 850 triệu kWh; sản xuất thuốc nổ 5,6 nghìn tấn; cung ứng thuốc nổ 8,3 nghìn tấn. Sản xuất Amon nitrat đạt 16,5 nghìn tấn, tiêu thụ 15 nghìn tấn. Doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn dự kiến đạt 16,0 nghìn tỉ đồng.