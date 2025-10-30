FE CREDIT triển khai gói tín dụng ưu đãi, hỗ trợ người dân vùng lũ ổn định cuộc sống 30/10/2025 15:10

(PLO)- Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra tại nhiều tỉnh miền Bắc, FE CREDIT - một thành viên của hệ sinh thái tài chính Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, nhanh chóng triển khai gói tín dụng ưu đãi lên đến 50% lãi suất.

Chương trình nhằm hỗ trợ người dân vùng lũ vượt qua khó khăn, khôi phục sinh kế và sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Những ngày đầu tháng 10, một số tỉnh miền Bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên và Bắc Ninh phải gánh chịu đợt thiên tai nghiêm trọng nhất trong nhiều năm trở lại đây với hiện tượng “lũ chồng lũ” trên diện rộng. Các loại hình thiên tai đặc biệt nguy hiểm như lũ lớn, lũ vượt lịch sử, ngập lụt sâu, lũ quét và sạt lở đất xảy ra gần như đồng thời, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, công trình đê điều, hồ chứa cũng như hạ tầng thiết yếu.

Thống kê từ các địa phương, Thái Nguyên thiệt hại nặng nhất với hơn 12.200 tỷ đồng, Cao Bằng 2.000 tỷ đồng, Bắc Ninh 1.670 tỷ đồng và Lạng Sơn 1.050 tỷ đồng.

Trong bối cảnh cần sớm khôi phục sản xuất và ổn định đời sống người dân, FE CREDIT triển khai gói tín dụng ưu đãi lãi suất lên đến 50% với thủ tục đơn giản nhằm giúp người dân nhanh chóng tiếp cận nguồn vốn và từng bước ổn định kinh tế.

FE CREDIT kỳ vọng gói tín dụng lãi suất ưu đãi sẽ giúp bà con sớm phục hồi và ổn định đời sống sau thiên tai. (Ảnh FE CREDIT)

Gói tín dụng ưu đãi được triển khai dành cho người dân tại 4 tỉnh chịu thiệt hại nặng nhất, gồm: Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn và Cao Bằng, bắt đầu từ ngày 30-10-2025 và kéo dài đến hết tháng 11, hoặc đến khi hết ngân sách chương trình (tùy theo quyết định của FE CREDIT).

Điểm nổi bật của gói tín dụng này là lãi suất ưu đãi cùng với cơ chế xét duyệt linh hoạt, nhanh chóng và dễ dàng. Khách hàng chỉ cần cung cấp địa chỉ thường trú (dựa trên CCCD/Căn cước) và địa chỉ hiện tại (theo kê khai của khách hàng) tại 4 tỉnh nói trên là có thể đăng ký gói tín dụng mà không cần chứng minh thiệt hại thực tế.

FE CREDIT đồng hành cùng cộng đồng qua nhiều hoạt động thiết thực, góp phần xây dựng cuộc sống bền vững. (Ảnh: FE CREDIT)

Theo đại diện FE CREDIT, mục tiêu của chương trình không chỉ là cung cấp nguồn tài chính kịp thời mà còn tạo nền tảng phục hồi bền vững cho người dân vùng lũ. FE CREDIT kỳ vọng gói tín dụng với lãi suất ưu đãi sẽ giúp bà con sửa chữa nhà cửa, mua sắm nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt và các chi phí thiết yếu cho cuộc sống hàng ngày sau thiên tai.

Chương trình "Thắp sáng niềm tin – Vượt khó đến trường" năm 2024 do FE CREDIT phối hợp thực hiện thực hiện. (Ảnh: FE CREDIT)

Trong 15 năm hình thành và phát triển, FE CREDIT không chỉ khẳng định vị thế đi đầu trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng, mà còn là doanh nghiệp gắn liền với trách nhiệm cộng đồng. Đơn vị đã thực hiện hàng loạt chương trình xã hội ý nghĩa như: Trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, xây nhà tình nghĩa cho hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt, hỗ trợ công nhân tiếp cận tín dụng hợp pháp, tổ chức hiến máu nhân đạo hay tặng áo ấm cho trẻ em vùng cao, lan tỏa yêu thương đến những hoàn cảnh còn khó khăn.

Gói tín dụng với lãi suất ưu đãi tiếp tục là minh chứng cho cam kết phát triển bền vững mà FE CREDIT theo đuổi, kết hợp hài hòa giữa mục tiêu kinh doanh và trách nhiệm xã hội. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, việc doanh nghiệp chủ động đưa ra giải pháp hỗ trợ cộng đồng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai không chỉ mang ý nghĩa nhân văn, mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn.

Hơn cả một chương trình hỗ trợ tài chính, đây là thông điệp về niềm tin, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội. FE CREDIT tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc cung cấp các giải pháp tài chính nhân văn, đồng hành cùng người dân trên hành trình phục hồi và xây dựng cuộc sống ổn định, vững bền.