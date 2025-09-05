NCB giải mã sự thành công MV ‘Việt Nam – Tự hào tiếp bước tương lai’ 05/09/2025 16:41

(PLO)- Chỉ sau 12 ngày ra mắt, ca khúc đã cán mốc hơn 3 triệu lượt xem, chiếm vị trí số 1 trên YouTube Music Vietnam Daily Chart, Zing Chart real-time và Zing MP3 Chart.

MV “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai” được ra mắt trong dịp lịch sử trọng đại của đất nước, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) cùng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, Divo Tùng Dương mong muốn lan tỏa mạnh mẽ niềm tự hào dân tộc, niềm tin về sự phát triển thịnh vượng, tự lực tự cường của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Bài hát cũng đạt hơn 30 triệu lượt nghe và sử dụng nhạc nền, tạo “cơn bão” trên mạng xã hội, được ngân vang khắp mọi nơi, không chỉ trong những sự kiện lớn mà cả trong những khoảnh khắc đời thường rất đỗi dung dị.

Giai điệu bắt tai, ca từ hào hùng, những hình ảnh vừa gần gũi, vừa hùng tráng của MV ra mắt đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 đã khơi dậy tình yêu đất nước, niềm tự hào dân tộc trong công chúng.

Trong MV này, âm nhạc và hình ảnh hòa quyện mượt mà, tái hiện một Việt Nam trong kỷ nguyên mới tuyệt đẹp, tràn đầy nội lực và tinh thần tự lực, tự cường. Những thước phim tại các địa điểm biểu tượng cho dấu ấn vàng son như Lăng Bác, Cột cờ Hà Nội, cho đến những dấu ấn du lịch mới đưa Việt Nam ra thế giới như vịnh Hạ Long, Cầu Vàng, đỉnh thiêng Fansipan, Cầu Hôn…, không chỉ làm MV thêm phần ấn tượng, mà còn gợi nhắc về một đất nước đang chuyển mình: bình dị mà kiêu hùng, lắng đọng mà bừng sáng, chan chứa niềm tin và khát vọng vươn xa.

Những cảnh quay trong MV tái hiện một Việt Nam vừa dung dị, vừa hùng tráng, hiện đại - một đất nước đang chuyển mình trong kỷ nguyên mới.

MV còn khắc hoạ hình ảnh tuyệt đẹp của một Việt Nam đang ngày càng lớn mạnh, những con người bất khuất kiên cường, khát vọng trở thành con rồng mới của châu Á, biến mọi thách thức thành cơ hội để vươn ra biển lớn.

Trong MV, đạo diễn Vũ Hồng Thắng đã lựa chọn những hình ảnh đắt giá như hình ảnh cảng biển tấp nập tượng trưng cho một nền kinh tế hội nhập mạnh mẽ; Quảng trường Ba Đình trong nắng gợi nhớ giây phút thiêng liêng 80 năm trước khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập; những công trình biểu tượng như Cầu Vàng, Cầu Hôn khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế.

MV lồng ghép nhiều hình ảnh biểu tượng, dấu ấn du lịch mới đưa Việt Nam ra thế giới.

Một trong những khoảnh khắc cao trào là cảnh Tùng Dương đặt tay lên trái tim với ánh nhìn thẳng lên lá Quốc kỳ bay phấp phới tại Quảng trường Ba Đình. Hình ảnh ấy không chỉ truyền cảm hứng mãnh liệt cho người xem về niềm tự hào dân tộc mà còn như một “lời thề thầm lặng”: sẵn sàng tiếp bước để xây dựng Việt Nam thịnh vượng.

Điều khiến nhiều khán giả bất ngờ là đằng sau MV “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai”, còn có dấu ấn đồng hành của một doanh nghiệp: Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB). “Một trong những chất xúc tác đặc biệt đến với tôi rất bất ngờ, đó là khi tôi có dịp trò chuyện và lắng nghe những chia sẻ của lãnh đạo Ngân hàng NCB về thông điệp ‘Tự hào tiếp bước tương lai’ đang được lan tỏa sâu rộng tại ngân hàng này trong những ngày lịch sử của đất nước, cũng là dịp kỷ niệm 30 năm thành lập ngân hàng. Đó là ý niệm giản dị nhưng sâu sắc, phản ánh khát vọng đồng hành cùng sự phát triển của dân tộc mà tôi cảm thấy yêu thích và đồng điệu, muốn tiếp tục lan tỏa bằng âm nhạc của mình”, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ.

Hình ảnh NCB xuất hiện tinh tế trong MV như kết nối hành trình 30 năm của NCB giao hòa trong niềm tự hào.

“Thông điệp mà ca khúc ‘Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai’ mang đến cũng chính là những gì mà NCB muốn gửi gắm và lan tỏa đến cộng đồng. Đó là tinh thần tiến bước, chuyển đổi mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới của đất nước để kiến tạo tương lai rực rỡ. Với khát khao đồng hành cùng sự đổi thay và phát triển không ngừng của đất nước, sáng tạo, tiên phong, NCB đã sẵn sàng để bước sang một giai đoạn mới, tự hào tiếp nối những thành quả đã có để mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng và đóng góp vào công cuộc kiến tạo tương lai rực rỡ của đất nước”, ông Tạ Kiều Hưng - Tổng giám đốc NCB cho biết.

Sự kết hợp giữa Nguyễn Văn Chung, Tùng Dương và NCB với “Việt Nam – Tự hào tiếp bước tương lai” cùng thể hiện một điểm giao thoa hiếm có: một nhạc sĩ yêu nước, một Divo luôn muốn dùng tiếng hát để ca ngợi Tổ quốc và một ngân hàng luôn khát khao đồng hành cùng sự phát triển của đất nước và tiên phong trong việc phát triển các sản phẩm tài chính sáng tạo, gắn liền với tình yêu và lòng tự hào người Việt. Ba thực thể khác nhau này đã cùng chung một tinh thần: đặt trái tim mình vào hành trình đất nước và hát vang niềm tự hào dân tộc theo cách riêng. Chính sự đồng điệu ấy làm nên giá trị đặc biệt của ca khúc, khiến nó không chỉ vang lên như một bản nhạc, mà còn lan tỏa như một lời hẹn ước cho tương lai.