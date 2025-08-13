Sử dụng dịch vụ xác thực điện tử qua VNeID ngay trên ứng dụng OCB OMNI 13/08/2025 16:55

Với vai trò là huyết mạch, dẫn dắt nền kinh tế của đất nước, những năm qua, ngành Ngân hàng luôn tiên phong, đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt đem lại tiện ích và an toàn tối ưu cho người dân. Ngày 24-4-2023, NHNN phối hợp cùng Bộ Công an ký kết Kế hoạch số 01/KHPH-BCA-NHNNVN về triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án 06. Theo đó, các tổ chức tín dụng đã nhanh chóng bắt tay vào thực thi, cụ thể hóa các chỉ đạo của Chính phủ vào sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, hướng đến mục tiêu số hóa toàn diện.

OCB là một trong những ngân hàng tiên phong trong hoạt động chuyển đổi số từ rất sớm. Năm 2018, ngân hàng đã cho ra mắt phiên bản ngân hàng số OCB OMNI đầu tiên. Ngay sau khi được tung ra thị trường, ứng dụng đã nhận được sự đánh giá rất cao từ người dùng bởi sự tiện lợi, tốc độ, cá nhân hóa và trên hết là tính bảo mật.

Đại diện trung tâm RAR và OCB ký kết hợp đồng triển khai dịch vụ xác thực điện tử qua VNeID trên ứng dụng OCB OMNI.

Trải qua 3 phiên bản với nhiều thay đổi mạnh mẽ về giao diện và tính năng, tháng 5-2024, ngân hàng chính thức giới thiệu phiên bản OCB OMNI mới nhất trên cơ sở hợp tác cùng Backbase - công ty công nghệ tài chính hàng đầu thế giới. Hiện nay, ứng dụng đã thiết lập một hệ sinh thái số với hơn 200 tiện ích chỉ trên một nền tảng duy nhất, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Qua đó, tính đến 30-6-2025, tỷ lệ giao dịch qua kênh số tăng trưởng cao so với ngành. Số lượng giao dịch trên OCB OMNI tăng 97%; CASA tăng 28% và doanh số tiền gửi tiết kiệm trực tuyến tăng 30% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong quá trình triển khai chiến lược chuyển đổi số, OCB nhận thấy tầm quan trọng của việc ứng dụng dữ liệu định danh chính xác và an toàn. Đây là nền tảng để phát triển các dịch vụ tài chính số hiệu quả. Do vậy, ngân hàng đã chủ động thiết lập quan hệ hợp tác với Trung tâm RAR – đơn vị chuyên trách về dữ liệu dân cư và căn cước công dân thuộc Bộ Công an nhằm ứng dụng mạnh mẽ dịch vụ xác thực điện tử qua VNeID ngay trên ứng dụng OCB OMNI. Từ đó, giúp tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh và đặc biệt, hướng đến mục tiêu đồng hành cùng các Cơ quan thực hiện thành công Đề án 06.

Theo như hợp đồng ký kết, OCB và Trung tâm RAR sẽ cùng triển khai: Tích hợp dữ liệu căn cước công dân điện tử vào các quy trình mở tài khoản và định danh khách hàng; Đối chiếu thông tin khách hàng một cách chính xác, góp phần giảm thiểu rủi ro và tăng cường bảo mật; Tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ, mang lại sự tiện lợi và tốc độ vượt trội cho khách hàng.

Hoạt động ký kết giữa OCB và Trung tâm RAR được kỳ vọng sẽ giúp tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng về tốc độ và bảo mật vượt trội.

Tại buổi Lễ, ông Phạm Hồng Hải, Tổng Giám đốc OCB nhấn mạnh, việc ký kết lần này sẽ là một cột mốc quan trọng, thể hiện bước tiến mạnh mẽ trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ định danh và xác thực điện tử vào lĩnh vực tài chính - ngân hàng, góp phần hiện thực hóa chiến lược chuyển đổi số quốc gia và phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Đặc biệt, hoạt động tích hợp dịch vụ xác thực điện tử qua VNeID vào quy trình giao dịch của OCB, được kỳ vọng sẽ tạo nên những giá trị thiết thực, giúp tăng cường bảo mật và an toàn thông tin, giảm thiểu các rủi ro gian lận. Cả ngân hàng và khách hàng đều có thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian và chi phí. Khách hàng sẽ tiếp cận dịch vụ ngân hàng trực tuyến mọi lúc, mọi nơi mà không cần mang theo nhiều giấy tờ tùy thân.

Cũng tại sự kiện, đồng chí Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đã biểu dương những nỗ lực của Trung tâm RAR và OCB trong việc triển khai dịch vụ xác thực điện tử, đồng thời mong muốn OCB tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm như: đảm bảo hoạt động thông suốt, ổn định, an ninh và an toàn thông tin, phù hợp với quy định pháp luật, ngăn chặn các hành vi tấn công mạng. Phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các biện pháp giám sát, kiểm soát các giao dịch bất thường để phòng chống gian lận tài chính, rửa tiền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Đồng thời, đẩy mạnh các sản phẩm, dịch vụ và ứng dụng sử dụng dữ liệu dân cư, căn cước công dân, định danh và xác thực điện tử đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt chú trọng đến lĩnh vực thanh toán, nhằm thúc đẩy sự kết nối giữa ứng dụng công nghệ và hoạt động kinh doanh.

Sự hợp tác giữa OCB và Trung tâm RAR một lần nữa đã khẳng định cam kết mạnh mẽ của OCB trong việc ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ. Đồng thời, là một bước đi quan trọng, cùng chung tay kiến tạo một hệ sinh thái dữ liệu hiện đại, minh bạch, an toàn và hiệu quả - nền tảng cho phát triển kinh tế số, bảo đảm chủ quyền dữ liệu quốc gia.